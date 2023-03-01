تحالف مجموعة «بنية» وموبي تاور ينهي تنفيذ وبدء تشغيل عدد من الأبراج التشاركية

أعلنت مجموعة “بنية”، لتصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي بمصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بدء تنفيذ وتشغيل مجموعة من الأبراج التشاركية ضمن المبادرة الوطنية “حياة كريمة” التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار تحالفها مع شركة موبي تاور، في مجال بناء أبراج الاتصالات والحاصلة على ترخيص بناء وتشغيل الأبراج التشاركية، وذلك تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يعد الجهة المنوط بها مراقبة كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

يأتي تحالف مجموعة “بنية” وموبي تاور في ظل امتلاك مجموعة “بنية” لخبرات ممتدة وكوادر على أعلى كفاءة في مجال إنشاء الأبراج التشاركية، التي تتيح تشغيل محطات وأجهزة ومُعدات تتسع لنحو 5 مشغّلين لخدمات التليفون المحمول عبر برج واحد في الوقت نفسه، مما يدعم التغطية لجميع مستخدمي الشبكة في مصر، ويساعد مشغلي المحمول في التركيز على نشر الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية، خاصة في المدن الجديدة التي لم يسبق تغطيتها.

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”: باتت الأبراج التشاركية اتجاهًا عالميًّا لِما لها من مردود اقتصادي وتنموي مؤثر،

موضحًا أنها تساعد مشغّلي المحمول في توسيع تغطية شبكاتهم، ومن ثم إتاحة جميع الخدمات المرتبطة بها، دون تحملهم العبء الداخلي لإدارة الأصول والتكاليف الرأسمالية؛ حيث تتحمل الشركات المختصة ببناء الأبراج التشاركية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية والصيانة.

وأضاف مكي أن الأبراج التشاركية التي يتم الاعتماد عليها في مبادرة “حياة كريمة” تعتمد على أحدث المكونات التي تراعي المعايير البيئية،

فضلًا عن أن مفهوم البرج التشاركي يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتوفير الطاقة المهدرة لتشغيل 4 أو 5 أبراج حيث يكون برجًا واحدًا بدلًا من عدة أبراج، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بسبب خفض استهلاك الطاقة،

لافتًا إلى أن تلك الأبراج أيضًا تُمكّن مشغلي المحمول من توفير تغطية على نطاق أوسع في حال عدم وجود أماكن كافية لإنشاء الأبراج أو في الأماكن المحرومة، بما يسهم في استكمال خطة التحول الرقمي للدولة، وهو ما يدفع مجموعة “بنية” لتقديم كل أنواع الدعم وتوفير جميع إمكانياتها لإنجاز هذه الأبراج وفق المواعيد المحددة.

وبدأت شركة موبي تاور تنفيذ وتسليم عدد من الأبراج التشاركية المتعاقدة عليها في بعض المحافظات، منها محافظتا البحيرة وقنا.

ويسهم تحالف الشركة مع مجموعة “بنية” في تسريع وتيرة إنجاز باقي أبراج المرحلة الأولى طبقًا للجدول الزمني للمشروع؛ وذلك بفضل خبرة مجموعة “بنية” في هذا المجال، وامتلاكها التقنيات والآليات اللازمة من خلال الشركات التابعة لها التي تعمل عبر مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي توفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية.

في السياق نفسه قال أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة موبي تاور، إن الخطوات التي يقوم بها التحالف في إطار مبادرة “حياة كريمة” أمر يدعو للفخر ويمثل علامة مضيئة في تاريخ موبي تاور،

مؤكدًا أن هذا التحالف أسهم بشكل ملحوظ في دمج الخبرات بين الشركتين بما انعكس على إنجاز كثير من المهامّ وبناء العديد من الأبراج التشاركية بأحدث المعايير، ومن المقرر الانتهاء من المزيد خلال الأسابيع المقبلة وإنجاز الأبراج في الأوقات الزمنية المحددة لها.

وبحسب التعاقد الذي فازت به شركة “موبي تاور”، سوف تقوم ببناء 292 برجًا في 17 محافظة مقسمة على 6 مجموعات،

المجموعة الأولى تتضمن إنشاء 49 برجًا تشاركيًّا، منها 8 في الغربية، 7 في الشرقية، 5 في دمياط، 2 في الدقهلية، 6 في كفر الشيخ، وواحد في أسوان، و20 في البحيرة،

وتشمل المجموعة الثانية 53 برجًا تشاركيًّا، منها 16 في المنوفية، و9 في القليوبية، واحد في سوهاج، و9 في بني سويف، واحد في الفيوم، و7 في الجيزة،

أما المجموعة الثالثة فتحتوي على 57 برجًا تشاركيًّا، 38 منها في المنيا، و19 في أسيوط،

والمجموعة الرابعة يتم فيها إنشاء 41 برجًا تشاركيًّا، 26 في سوهاج، واحد في أسوان، 12 في قنا، 2 في الأقصر.

وبالنسبة للمجموعة الخامسة فتشمل 42 برجًا تشاركيًّا سيتم بناؤها في البحيرة.

والمجموعة السادسة 50 برجًا تشاركيُّا تتضمن 13 في المنوفية، 14 في الغربية، 8 في الشرقية، 5 في القليوبية، 6 في دمياط، و4 في الدقهلية.