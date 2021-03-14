تحالف «مبرة العصافرة» و«تانا كابيتال» يعتزم التقدم بعرض لشراء «الإسكندرية للخدمات الطبية»

علمت «المال» من مصادر مسئولة أن مجموعة مستشفيات مبرة العصافرة، بالتعاون مع شريكها الرئيسى مجموعة «تانا أفريكا كابيتال»، تعتزم التقدم بعرض شراء على كامل أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبى الجديد)، لينافس العرض الذى أعلنت عنه سابقًا «تواصل هولدنجز».

يذكر أنه تم الإعلان مؤخرًا عن نية شركة «تواصل هولدنجز» – المالكة %25.92 من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية- بالتقدم بعرض شراء لباقى أسهم الأخيرة، والبالغة %74.08 بسعر 38.09 جنيه للسهم، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 402.8 مليون جنيه، وعقب ذلك أعلنت شركة سبيد ميديكال عن انضمامها للأولى بتقديم العرض فى بيان تأكيدى لانفراد «المال».

ويشار إلى أن بنك أبوظبى التجارى، المالك لـنحو %51 من أسهم «الإسكندرية للخدمات الطبية»، أعلن نيته بالتخارج من الشركة، وتعيين بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» مستشارًا للبنك فى عملية التخارج، وهو ما نشرته «المال» سابقًا.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ«المال» أن مجموعة تانا كابيتال الإفريقية –المالكة لحصة أقلية فى «مستشفيات مبرة العصافرة»- ستتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة تمويل صفقة الاستحواذ المحتملة، كما تتم دراسة الاعتماد على القطاع المصرفى فى التمويل.

وأوضحت أن مجلس إدارة «مستشفيات مبرة العصافرة» سيجتمع خلال الأيام المقبلة لتحديد التفاصيل النهائية لعرض الاستحواذ، والذى سيتم تقديمه قبل نهاية شهر مارس الحالي.

وكشفت المصادر أن «سى آى كابيتال» – مستشار بنك أبوظبى التجاري- خاطب الشركات المهتمة بالاستحواذ على حصة البنك فى شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية»، محددًا موعدًا أقصاه 31 مارس الحالي لإرسال عروض الشراء.

ويتوزع هيكل ملكية شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية» كالآتى: %51 لصالح «أبوظبى التجارى»، و%25.9 لشركة «تواصل»، و%9.8 للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حُرة التداول بالبورصة المصرية.

ويعتزم بنك أبوظبى التجارى التخارج من الشركة، وبيع حصته التى حصل عليها فى ديسمبر الماضى، مقابل عقد الرهن القائم بينه وبين المستثمر الهندى بى آر شيتى، المالك لمجموعة NMC للرعاية الصحية والمساهم الرئيسى السابق لـ «الإسكندرية للخدمات الطبية».

يُذكر أن ربحية «الإسكندرية للخدمات الطبية» سجلت حوالى 16 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، مقابل 21 مليونًا بالفترة المماثلة من عام 2019.

وتأسست مجموعة مبرة العصافرة فى عام 1982، وتمتلك المجموعة حاليًا مستشفيين وسلسلة معامل فى الإسكندرية، بينما تمتلك خطة توسعية نحو تدشين كيان طبى كبير متنوع الخدمات عبر دمج مستشفياتها مع «الإسكندرية للخدمات الطبية» حال الاستحواذ عليها.