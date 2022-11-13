تحالف «ماونتن فيو - العيسائي» يؤسس شركة تطوير عقاري فى السعودية

وقّعت شركة “ماونتن فيو” للتنمية والاستثمار العقاري، اتفاقية تعاون مع مجموعة عمر قاسم العيسائي الاستثمارية لتكوين شركة مشتركة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري بمعايير عالمية، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية في المملكة.

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية ماونتن فيو للتوسع خارجيًا ومن منطلق المساهمة في تطوير قطاع التصميم الحضاري ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية بحضور المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو”، المهندس عمرو سليمان، والرئيس التنفيذي للاستثمار، غادة نور، وعضو مجلس إدارة مجموعة العيسائي القابضة، محمد عمر العيسائي، والرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس هاني حبشي.

ولما يمتلكه كلا الطرفين من خبرات واسعة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، فإن الاتفاقية تسعى لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال، وإيجاد فرص تطوير مشاريع سكنية مميزة ومبتكرة مشتركة، والتي تشمل التطوير العقاري والمشاريع السكنية ومراكز التسوق والضيافة، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة.

سليمان : ماونتن فيو تسعى لنقل تجربتها بعلم السعادة

فقد صرح عمرو سليمان، “أن ماونتن فيو من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، وتتضمن إستراتيجيتها التوسع في الأسواق المجاورة ، لنقل تجربتها الناجحة في إنشاء مشاريع عمرانية متكاملة قائمة على تطبيق “علم السعادة” لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط بهدف تحقيق الريادة في قطاع التطوير العقاري المصري.

وضمن سعيها لتحقيق ذلك، وقعت هذه الاتفاقية مع مجموعة العيسائي الرائدة في القطاع العقاري في المملكة ودول الخليج لدراسة تطوير مشاريع جديدة، والتي تعد إحدى الأسواق الواعدة بالمنطقة.

وأضافً أن “ماونتن فيو” نجحت على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 17 عامًا في تطوير 15 مشروعًا عمرانيًا متكاملًا في مختلف مناطق التنمية في مصر، والتي حازت على ثقة الآلاف من العملاء بفضل ما تتميز به من تصاميم مبتكرة ومميزة”.

العيسائي : الشراكة ستشاهم فى تطوير مجالات جديدة

وذكر محمد عمر العيسائي أن هذه الاتفاقية هامة لكونها متوافقة مع التوجهات العقارية الجديدة في المملكة، والتي تعد من أحد أهم الأسواق العالمية المستقبلية الواعدة من بين العديد من القطاعات الحيوية، والتي ستساهم في تطوير مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للمساهمة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة التملك للوحدات السكنية إلى 70% خلال العشر أعوام المقبلة”.

نور : ترويج جيد للقطاع العقاري المصري

وفي السياق نفسه، ذكرت غادة نور “أن الشركة تسعى عبر تكوين شراكتها مع مجموعة العيسائي لنقل خبراتها في تطوير كبرى المشروعات العقارية المتكاملة إلى أسواق إقليمية مجاورة بما يسهم في الترويج للقطاع العقاري المصري، وتنويع محفظة مشروعاتها وتحقيق عائد مناسب للمساهمين، مشيرة إلى أن السوق السعودية واعدة وتضم فرصًا استثمارية تتماشى مع رؤية الشركة للتوسع خارجيًا.

وأعرب هاني حبشي عن حرص المجموعة على العمل والاستثمار في المشاريع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة، مثل هذه الشراكة المثمرة مع “ماونتن فيو”، يؤكد توجه المجموعة في المجال العقاري في التركيز على تحقيق الاستدامة في جميع مشاريعها حول المملكة، لكونها أحد المحاور الرئيسية في رؤية المملكة 2030، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء وبالتعاون مع كوادر وشركات محترفة محلية وعالمية”.