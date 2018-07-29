تحالف «ماكينزى – سرى الدين – وتر هاوس» يفوز بالنظام الأساسى لصندوق مصر السيادى

أحمد عاشور تعاقدت الحكومة مع تحالف استشارى يضم مكاتب هانى سرى الدين وشركاه، وبرايس وتر هاوس، وبيكر آند ماكنزى، لإعداد النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس النواب على القانون المنظم له.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات

أحمد عاشور



تعاقدت الحكومة مع تحالف استشارى يضم مكاتب هانى سرى الدين وشركاه، وبرايس وتر هاوس، وبيكر آند ماكنزى، لإعداد النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس النواب على القانون المنظم له.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات لـ«المال»، إن التحالف يعكف حالياً على إعداد النظام الأساسى لأول صندوق سيادى فى مصر، ومن المقرر أن ينتهى من أعماله خلال عدة أسابيع.

ونص قانون الصندوق السيادى، الذى يصل رأسماله المرخص به إلى 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، أن يصدر النظام الأساسى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون.

ويحدد النظام الأساسى آليات زيادة رأس مال الصندوق، سواء نقدياً أو عينياً، وآليات التصرف فى الأصول والخطط والتقارير السنوية.

كما يحدد قواعد تأسيس الصناديق الفرعية، وإسناد إدارتها لشركات أو مؤسسات متخصصة، إلى جانب ضوابط ومجالات الاستثمار.

وأضافت وزيرة التخطيط أن التحالف الاستشارى يساعد الوزارة فى إعداد التوصيف الوظيفى «job description» لمدير الصندوق، يعقب ذلك الإعلان فى الصحف الاقتصادية والمالية العالمية عن مسابقة لتعيينه، ثم تقوم لجنة مكونة من وزارة التخطيط، وخبراء مستقلين من القطاع المالى والاقتصادى، بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاختيار أفضلهم.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قد طلب فى اجتماع عقد مطلع الشهر الجارى، إعداد النظام الأساسى للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى الإدارة والاستثمار، وإعداد منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة، وجدواها الاقتصادية.

وقالت وزيرة التخطيط لـ«المال»، إنها طلبت من البنك الدولى خلال الاجتماعات الأخيرة التى تمت فى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركة مصر فى اجتماعات الأمم المتحدة، بتقديم الدعم الفنى اللازم للصندوق الجديد، خاصة بمجالات الحوكمة والشفافية.