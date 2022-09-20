تحالف «لايم فيست – تواصل» يرهن تعديل سعر صفقة «الإسكندرية الطبية» بعدة شروط

يدرس تحالف «لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية» و«تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية» موقفه بشأن تسعير عرض شرائه شركة الإسكندرية للخدمات الطبية خلال الفترة الراهنة، عقب قيام الطرف المنافس «الإمارات القابضة» برفع السعر إلى 48.62 جنيه للسهم.

وتقدمت شركة الإمارات القابضة أمس للهيئة العامة للرقابة المالية، بطلب تعديل سعر العرض المقدم على أسهم «الإسكندرية» ليصل إلى 48.62 جنيه للسهم، مقارنة مع 47.67 لعرض تحالف «لايم فست – تواصل».

مصادر: تشمل القيمة العادلة وصدور موافقات «الصحة» للأطراف المنافسة

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن تحالف «لايم فست بارتنرز» و«تواصل هولدنجز» يبحث مدى إمكانية رفع سعر العرض الخاص به خلال الفترة المقبلة بناء على عدة شروط، تتضمن إعلان تقرير القيمة العادلة لسهم «الإسكندرية للخدمات الطبية» إلى جانب صدور موافقة وزارة الصحة على عروض الشركات المنافسة من عدمه.

وأوضحت أن «الإمارات القابضة» أقدمت على رفع السعر لضمان استمرارها فى المنافسة على «الإسكندرية» لكنها لا تزال تنتظر الحصول على موافقة وزارة الصحة.

يذكر أن «الإمارات القابضة» عرضت شراء السهم بـ47.98 جنيه خلال العام الماضى – ولكن قبل إضافة الأسهم المجانية التى طرحتها شركة «الإسكندرية» بأواخر2021.

وأكدت المصادر أن عرض تحالف «لايم – تواصل» هو الوحيد الذى حاز على موافقة «الصحة» حتى الآن، مشيرين إلى أن القانون يضمن له الحق فى رفع سعر العرض مرتين.

ولفتت إلى أنه فى حال عدم صدور موافقات جديدة للكيانات المنافسة فقد تقرر الشركة الإبقاء على سعر العرض الحالى.

يُذكر أن «الرقابة المالية» وافقت مؤخرا على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من تحالف «لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية» و«تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية»، للاستحواذ على %74.08 من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر 47.67 جنيه للسهم، وبذلك يصل التقييم الإجمالى للأخيرة وفقا للعرض إلى 728 مليونا.

ويتولى مكتب زكى هاشم وشركاه دور المستشار القانونى لصالح تحالف «لايم فست بارتنرز» و«تواصل هولدنجز».

وضمت قائمة المتنافسين على شراء «الإسكندرية» خلال العام الماضى كلا من شركة مستشفى كليوباترا وتحالفى «تانا كابيتال – العصافرة» اللذان انسحبا بالفعل و«صحة كابيتال» و«لايم فست بارتنرز» و«تواصل هولدنجز» وشركة «الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة – ياس القابضة».

وقررت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الإسكندرية، أمس تأجيل مناقشة مدى جدوى عرض الشراء الإجبارى المقدم من «لايم فست بارتنرز» و«تواصل هولندينجز»، لحين استيفاء بعض البيانات والمعلومات الإضافية.