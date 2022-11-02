تحالف كونكريت بلس يرفع حصته في حديد عز فوق 5%

أعلن تحالف كونكريت بلس للهندسة رفع حصته في شركة حديد عز فوق 5% بعد عملية شراء جرى تنفيذها على 25 ألف سهم جديد بقيمة إجمالية 421.4 ألف جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح كونكريت بلس للهندسة ارتفاع حصتها منفردة بعد تلك العملية من 3.063% إلى 3.067% من إجمالي أسهم حديد عز وفقًا للإفصاح المرسل على شاشة التداول بالبورصة الأربعاء.

وبلغ متوسط سعر السهم في هذه الصفقة 16.85 جنيه، وجري تنفيذها عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ، وأظهر الإفصاح ارتباط كونكريت بلس للهندس بعدة أطراف مساهمة تستحوذ على نسبة 2% تقريبًا.

وتشمل المجموعة المرتبطة، شركة أكت فاينانشال للاستثمارات بنسبة 1.098%، طارق محمد يوسف (0.66%)، حسام فكري إبراهيم (0.2%)، ما يعني ارتفاع إجمالي أسهم التحالف إلى 5.038% بعد صفقة كونكريت بلس.

هيكل ملكية حديد عز وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

أحمد عز

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

ويستحوذ رجل الأعمال أحمد عز على 60.7% من أسهم الشركة ، كما يملك بنك أوف نيويورك ميلون 5.82% من الأسهم ، فى حين يستحوذ جمال عبد القادر عبد البصير على 5.63% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية للبورصة بتاريخ 11 أكتوبر الماضى.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 38.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المنتهى يونيو 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 30.4 مليار جنيه خلال عام 2021.

وكشفت نتائج حديد عز المجمعة المرسلة للبورصة (11 سبتمبر الماضى) ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 28.2 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بتكاليف بلغت 24 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما كشفت النتائج ارتفاع صافى الربح إلى 4.1 مليار جنيه خلال النصف، مقارنة بصافي ربح قدره 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ، ارتفاع صافى الربح إلى 806 ملايين جنيه خلال النصف ، مقارنة بصافي ربح قدره 156 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 4.88 جنيه حتى يونيو الماضى

حديد عز

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 4.88 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب أرباح بلغ 2.97 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية تحول حديد عز للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 67.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 بمبيعات بلغت 38.6 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس الماضى)، تحولها للربحية 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وتحول نصيب السهم (الأساسى والمخفض) إلى الربح بقيمة 6.61 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.84 جنيه خلال العام السابق.

وأعلنت حديد عز فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.80 جنيه للسهم ، عن أرباح عام 2021 ، بدء صرفها اعتبارا من 15 يونيو الماضى.

منظمة الصلب العالمية : حديد عز الأولى أفريقيا للعام الثانى على التوالى

وتعد حديد عز ، أكبر منتج للحديد في مصر،باستحواذها على 42% من إجمالى انتاج الحديد المحلى، وفقا لآخر تقرير صادر من الاتحاد العربى للحديد والصلب عن عام 2021.

كما تصدرت حديد عز قائمة أكبر الشركات المنتجة للصلب فى أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصلب العالمية عن ترتيب الشركات المنتجة عام 2021.

وأظهر تقرير منظمة الصلب (world steel) تصدر شركة حديد عز لقائمة (top steel maker ) لعام 2021 بحجم إنتاج 5.14 مليون طن من الصلب الخام، يليها شركتان إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.

وجاءت شركة حديد السعودية في المركز الثاني بحجم إنتاج 4.86 مليون طن، يليها شركة الإمارات للصلب في المركز الثالث بحجم انتاج 3.02 مليون طن، وفقا لملخص التقرير المرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وتمثل منظمة الصلب العالمية منتجى الصلب حول العالم، وهى منظمة فنية متخصصة غير هادفة للربح.يقع مقرها فى بروكسل، وتعتبر المصدر الأساسى لبيانات ومعلومات صناعة الصلب حول العالم.

وتخطط الشركة لتوسع فى أفران الصهر عبر إنشاء فرن جديد بطاقة 1.6 مليون جنيه فى المجمع الصناعى لشركة العز لصناعة الصلب المسطح (التابعة ) بالسويس.

ومن المخطط أن يبدأ تشغيل هذا الفرن خلال الربع الأخير من العام الجارى بما سيرفع حجم انتاجها الكلى من الصلب الخام إلى 7 مليون طن سنويا وفقا للإفصاح المرسل للبورصة الأربعاء (8 يونيو).

ونجحت حديد عز فى زيادة إنتاج الصلب الخام بمصانعها بنسبة 12% خلال العام الماضى 2021، كما تمكنت من تحقيق صادرات قياسية للخارج بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأفصحت الشركة في أكتوبر الماضي عن ارتفاع صادراتها للخارج بشكل غير مسبوق تتجاوز قيمته مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية سبتمبر 2021.