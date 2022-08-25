تحالف «كونكريت بلس للهندسة» يرفع حصته فى «راميدا للصناعات الدوائية» إلى 7.9%

أفصحت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا عن ارتفاع حصة تحالف شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات إلى 7.9% بعد تنفيذ عملية شراء جديدة على 940 ألف سهم .

وأظهر الإفصاح المنشور عن راميدا على شاشة التداول بللبورصة الخميس تنفيذ كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات عملية الشراء المشار إليها بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه لترتفع حصتها منفردة من 4.92% إلى 5.017% .

كما كشف الإفصاح عن ارتباط كونكريت بلس للهندسة بشركة أخرى(أكت فايننشال للاستشارات) تستحوذ على 2.91% من إجمالى الأسهم بما يرفع حصتيهما معا إلى 7.93% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.79 جنيه ،وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بتاريخ 24 أغسطس الجارى.

راميدا : صندوق الاستثمارات السعودي رفع حصته فى أبريل بقيمة 135 مليون جنيه

صندوق الاستثمارات السعودى

وأفصحت راميدا فى 26 أبريل الماضى عن شراء شركة Saudi Seventh Investment Company التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة إضافية تعادل 6.5% بقيمة 135.2 مليون حنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.08%، وارتفعت حصة الشركة السعودية بعد تلك العمية من 4.51% إلى 11.01%، وفقًا لإفصاح منشور على شاشة التداول بتاريخ 26 أبريل.

وجرى تنفيذها عبر شركة أرقام لتداول الأوراق المالية ، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة السعودية بأى مجموعات داخل راميدا (أفراد أو كيانات).

كما أفصحت الشركة فى اليوم التالى عن (27 أبريل ) عن تخارج شركة أتلانتك القابضة من حصتها البالغة 6.57% مقابل 136.6 مليون حنيه تقريبًا.

وجرى تنفيذ هذه الصفقة عبر شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بنفس متوسط السعر السابق ،ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة بأى مجموعات مساهمة أخرى داخل راميدا (أفراد أو كيانات).

مجموعة مستثمرين بينهم مؤسسة خليجية استحوذوا على 6.4% مارس الماضى

كما أفصحت راميدا فى 7 مارس الماضى عن قيام مجموعة مستثمرين بالاستحواذ على 6.4% من أسهمها (ما يعادل 64.28 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 128.5 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح آنذاك، إن الأطراف المستحوذة على الحصة هم شركة اكوينوكس فارما هولدنج التي رفعت حصتها بنسبة 1.8% لتصبح 17.5%،

بالإضافة إلى مستثمر بشريحة المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وعضو مجلس إدارة تنفيذي.

ووافقت عمومية الشركة فى 25 نوفمبر الماضى على قيام أحد المساهمين الرئيسيين (صديق محمد عفيفى ) ببيع حصة من الأسهم المجمدة تعادل 49 مليون سهم لأحد الكيانات الأجنبية المتخصصة فى الاستثمار.

واشترطت الجمعية ألا يتجاوز ما يبيع المساهم نسبة 5% من أسهم الشركة استنادا إلى أحكام المادة (7) فى بندها السابع من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية.

كما اشترطت على الكيان المشترى أن يتعهد كتابة بالاحتفاظ بالأسهم المُشتراة حتى نهاية المدة المقررة للاحتفاظ بتلك الأسهم وفقًا للمادة المشار إليها.

وتلزم قواعد القيد فى البورصة المساهمين الرئيسيين فى الشركات حديثة الطرح، بالاحتفاظ بنسبة معينة من الأسهم لمدة عامين ماليين من تاريخ الطرح دون عرضها للبيع أو الشراء خلال تلك الفترة، ويطلق على تلك الأسهم اصطلاحا (الأسهم المجمدة).

هيكل ملكية راميدا وخريطة أكبر المساهمين فوق حتى يوليو الماضى

شركة راميدا للأدوية

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 250 مليون جنيه (بعد زيادة فى سبتمبر الماضى) موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها حاليا بين شركة اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد (أكبر المساهمين) بنسبة 17.79%، الشركة السعودية السابعة للاستثمار بنسبة 11.01%.

كما يستحوذ تحالف أكت-كونكريت على 7.9% بعد آخر عملية (24 أغسطس) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم (الكوبون رقم 5) بدء صرفها اعتبارًا من 26 أبريل.

وأظهر آخر نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة 24 فبراير الماضي، ارتفاع صافي أرباحها إلى 180 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 111.5 مليون جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 61% تقريبًا.

وارتفع نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى 0.166 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.097 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

وقال د. عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا،إن نتائج أعمال شركته خلال العام الماضى تمثل أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات على مستوى سوق الأدوية المصري.

وسجلت الشركة معدل نمو بنسبة 35.5% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للإيرادات بالسوق البالغ 7.3%

واحتلت راميدا بذلك المركز الثالث ضمن قائمة أسرع شركات الأدوية نموًا؛ متفوقة على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصري.