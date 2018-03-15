تحالف كورى يسعى لإنشاء مجمع صناعى للإلكترونيات

❐ مصدر: مباحثات بشأن آلية الاستفادة من الأرض حق انتفاع أو ملكيةالمال – خاصكشف مصدر مُطلع بمحافظة مطروح، عن أن هناك مفاوضات مع تحالف يضم عدة شركات كورية، لإنشاء مجمع صناعى، يضم صناعات مختلفة بالمنطقة الصناعية بمنطقة الكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح.أضاف المصدر لـ«المال»، أنه يجر

❐ مصدر: مباحثات بشأن آلية الاستفادة من الأرض حق انتفاع أو ملكية

المال – خاص

كشف مصدر مُطلع بمحافظة مطروح، عن أن هناك مفاوضات مع تحالف يضم عدة شركات كورية، لإنشاء مجمع صناعى، يضم صناعات مختلفة بالمنطقة الصناعية بمنطقة الكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح.

أضاف المصدر لـ«المال»، أنه يجرى بحث طريقة الاستفادة من الأرض التى تم طلبها لتنفيذ المشروع، سواء بحق الانتفاع أو الملكية، لافتاً إلى أن التحالف يضم ممثلى شركة img الكورية، المكونة من تحالف 6 شركات كورية، رافضاً الإفصاح عنهم فى الوقت الراهن.

أشار إلى أن المفاوضات تدور لتخصيص قطعة أرض بمساحة 400 إلى 500 فدان لإقامة أكبر مشروع صناعى بمنطقة الكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح .

كشف عن أن أبرز الأنشطة التى طرحها الجانب الكورى متنوعة، تشمل الأعمال الكهربائية، والإلكترونيات، ومجالات تصنيع الكهرباء.

أكد أن هذه المفاوضات حال الانتهاء منها، وتنفيذها، والاتفاق على إنشاء هذا المشروع، يكون باكورة المشروعات الصناعية فى المنطقة بمنطقة الكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح.

كان علاء أبو زيد، محافظ مطروح، التقى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى شركة img الكورية، المكونة من تحالف 6 شركات كورية، منذ عدة أسابيع، لبحث العرض المقدم من الشركة لتخصيص قطعة أرض لإقامة أكبر مشروع صناعى بمدينة مرسى مطروح.

استمع المحافظ لدراسات جدوى المشروع، ومكوناته والهدف التنموى من إنشائه، تمهيدًا لدراسة العرض وما يلزم من إجراءات حياله مع الجهات المختصة.

أكد المحافظ على أهمية إقامة مشروعات صناعية على أرض المحافظة، تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتحقق التنمية الشاملة، خاصة مع الطفرة الاستثمارية والسياحية التى تشهدها المحافظة.

حضر الاجتماع السيد الإمام، السكرتير العام، وعلاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى العلاقات المصرية الكورية تشهد تحسنا خلال الفترة الماضية، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسول مطلع 2016، شهد خلالها توقيع 9 مذكرات تفاهم منها الترتيبات الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات، بين نجع حمادى والأقصر، والثالثة الترتيبات الخاصة بإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا.

أما المذكرة الرابعة فهى للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالى المصرية ووزارة التعليم الكورية، والخامسة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ووزارة العدل الكورية، والسادسة مذكرة تفاهم فى مجالات التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الكورية، والسابعة مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروع تطوير ميناء الإسكندرية، والثامنة اتفاق القرض بين هيئة سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى، والتاسعة مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الكورى والحكومة المصرية بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

يبلغ حجم الاستثمارات الكورية فى مصر 500 مليون دولار، وتركز الاستثمارات على الإلكترونيات وصناعة النسيج، ومنها على سبيل المثال شركة سامسونج، التى تساهم فى تشغيل 1400 مصرى.