تحالف «كايرو هاوس» يبدأ تطوير مجمع التحرير بتكلفة 240 مليون دولار

يستعد تحالف كايرو هاوس لبدء تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى مزار سياحى متكامل بتكلفة استثمارية تقارب 240 مليون جنيه، ويدرس كل آليات الحصول على تمويلات بنكية لتدبير جزء من الاستثمارات المرصودة.

كشف راندال لانجر، الشريك المؤسس لمجموعة جلوبال فينتشرز – إحدى شركات تحالف كايروهاوس، عن تفاصيل تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى أيقونة سياحية، بتكلفة استثمارات بقيمة 240 مليون دولار .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 31 شهرًا على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه يشمل إنشاء 350 غرفة للنزلاء، و50 جناحًا، إضافة إلى بعض الشقق الفندقية، ومطاعم ومركز للتسوق، بخلاف أماكن ترفيهية وحمام سباحة على سطح المبنى .

لانجر: مفاوضات للحصول على تمويلات خارجية بالتنسيق مع «هيرميس»

وأكد «لانجر» أنه سيتم الاعتماد على مصادر خارجية فى تمويل عملية التطوير، وتم التنسيق فى هذا الملف مع المجموعة المالية هيرميس لتولى مهام ترتيبه، ومن المتوقع الإفصاح عن تفاصيله خلال 40 يومًا.

من جانبه، قال أحمد عثمان، الرئيس التنفيذى لشركة كروم لإدارة المشروعات إنه تم التعاقد على تخصيص جزء من جراج عمرو مكرم لخدمة نزلاء الفندق، وإعداد مخطط مرورى للمنطقة المجاورة، إضافة إلى فتح طريق الشيخ ريحان المغلق أمنيًا لقربه من السفارة الأمريكية لتوفير سيولة مرورية بالمنطقة المحيطة بالمجمع.

يشار إلى أن «كايرو هاوس» عقد مؤتمرًا صحفيًا أمس للكشف عن تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق سياحي، ضمن مخطط الدولة لتطوير القاهرة الخديوية، وتم توقيع عدة عقود شراكات مع التحالف خاصة بأعمال تطوير المجمع، ومع شركة اتحاد المقاولين (CCC) و”كروم” لإدارة المشروعات، ومكتب RMC الهندسى.

وقال المهندس محمد طارق كامل، المدير التنفيذى لمنطقة شمال أفريقيا فى (CCC)، إن شركته تتولى مهام المقاول العام للمشروع الذى يتمتع بخصوصية تاريخية، وسيتم مراعاة الطراز المعمارى الفريد للمجمع.

وتابع أن مجموعة كايرو هاوس تملك خبرات مميزة تضمن تنفيذ المشروع بشكل ناجح واستغلاله كواجهة سياحية للمنطقة التاريخية.

فيما قال شريف جمال، الشريك المؤسس لشركة RMC للاستشارات الهندسية، إن مكتبه تولى فى السابق تنفيذ تصميمات للمتحف المصرى الكبير، ويملك خبرات فى تنفيذ تلك المشروعات الضخمة، تعزز خبراته فى إجراء تصميم مميز لمجمع التحرير.

يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قالت سابقًا إن الصندوق السيادى نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير فى جذب تحالف استثمارى يدخل السوق المصرية لأول مرة، وهو التحالف الأمريكي، الذى يضم مجموعة جلوبال فينتشرز، ومجموعة أوكسفورد كابيتال، وشركة العتيبة للاستثمار.

يأتى ذلك بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كل أنحاء العالم، متخصصين فى إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتمت تصفيتهم إلى 3 تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكى بأفضل عرض فنى ومالي، إضافة إلى ما يتمتع به من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المبانى التاريخية فى أمريكا وأوروبا.