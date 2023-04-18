تحالف «كاف - ميتسوبيشى» يقدم عرضاً لتأهيل 35 وصيانة 39 قطاراً على الخط الثانى للمترو

تلقت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل عرضا من تحالف شركات “كاف الإسبانية ميتسوبيشى اليابانية”، بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو، لتمويل وتنفيذ إعادة تأهيل 35 قطاراً وصيانة 39 آخر بالخط الثانى لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

يشار إلى أن الطريقة المعتادة فى شراء وتنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة لقطارات السكة الحديد والمترو تتم بشكل عام عبر اتفاق وزارة النقل مع مؤسسة تمويل دولية أو أكثر على توفير قرض ميسر، لتغطية الشق الأجنبى من الأنظمة وقطع الغيار الرئيسية للوحدات المتحركة مع تكفل الحكومة المصرية بتوفير جزء آخر بالعملة المحلية لمهمات الصيانة التى لا تحتاج إلى نقد أجنبى.

وقالت المصادر لـ”المال”، إن تحالف الشركات قدم العرض للهيئة خلال الأيام القليلة الماضية، وتقرر تشكيل لجنة للعمل على تقييمه وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة التى تتعامل بها الهيئة مع مثل هذه العروض.

وأضافت أن فترة تقييم العرض قد تستغرق بعض الوقت نظراً لإجراء مفاوضات مع التحالف لخفض قيمة الفائدة، والحصول على أعلى فترة سماح، وأيضا الجدول الزمنى لسداد القرض الميسر.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، وشهد أواخر العام قبل الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لتحديث الخط الأول (حلوان – المرج).

وأوضحت أن التحالف سيتولى مهمة تأهيل وصيانة جميع القطارات اليابانية العاملة بالخط من خلال شركة مصرية، جار الاتفاق على هيكل ملكيتها.

وتم تنفيذ الخط الثانى عام 1996 بإجمالى طول 21.6 كم من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب على ثلاث مراحل، لنقل مليون راكب يومياً، بواقع 664 رحلة، وتبلغ مدة الرحلة 38 دقيقة، كما تصل عدد محطات الخط إلى 20.