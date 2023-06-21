تحالف «فينسترا» الإيطالى يبدأ التطوير الصناعى للمنطقة الحرة العاشرة مطلع 2024

يبدأ تحالف فينسترا الإيطالى أعمال إنشاء منطقة حرة عامة داخل محافظة دمياط على مساحة 183 فدانا مطلع 2024، وذلك وفق الجدول الزمنى لتنفيذ أعمال البنية التحتية والتطوير الصناعى للمنطقة العاشرة التابعة لهيئة الاستثمار.

ووقع كل من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار حسام هيبة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، قبل يومين، مع باسكوالى روسو العضو المنتدب لتحالف شركات إيطالية تحت اسم «فينسترا»، بروتوكول تعاون لإنشاء منطقة حرة بالمحافظة للتصدير.

وقالت مصادر لـ”المال” إن المحافظة انتهت من إجراءات تخصيص الأرض للمشروع، وجارٍ رفع التصميمات الهندسية من خلال الاستشاري، إذ قام التحالف بتعيين متخصصين لرسم المنطقة بالشكل الأمثل لتحقيق أقصى استفادة من تلك المساحات الضخمة، وسيتم إنشاء 220 وحدة صناعية إضافة إلى وحدات التخزين والمبانى الإدارية.

وتابعت أنه جارٍ تحديد التكلفة الاستثمارية للتطوير الصناعى خلال الفترة المقبلة، إذ سيتولى التحالف الإيطالى تدبير التمويلات اللازمة.

ولفتت إلى أن تعيين تحالف «فينسترا» الإيطالى يعد أولى التجارب التى تتضمن إنشاء مناطق حرة عامة بنظام المطور الصناعى الخاص، لاسيما أنه يتولى الترويج للمنطقة أمام الشركات الإيطالية والأوروبية لاستقطاب المستثمرين الأجانب للعمل بالمنطقة.

وذكرت أن التحالف الإيطالى يخطط لتنفيذ المنطقة الحرة الضخمة على 4 مراحل تضم كل منها 50 إلى 60 وحدة صناعية كاملة المرافق وجاهزة للتشغيل، تعمل بشكل صديق للبيئة ومستدام، من خلال إنشاء محطات معالجة للصرف الصناعي.

وأكدت المصادر أن هناك رغبة من العديد من المستثمرين المصريين والأجانب فى إقامة صناعات بتلك المنطقة الجديدة وفق دراسات الجدوى للمنطقة.

وكشفت أن هناك طلبات للاستثمار فى تلك المناطق، ورغبة من مصنعين بمصر فى الدخول بالمنطقة الجديدة.

وأوضحت أن الهيئة تسعى للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الصناعة، لافتة إلى منطقة الإسكندرية استطاعت تصدير منتجات بقيمة 9 مليارات دولار فى عام واحد. وتابعت: تعد تلك المنطقة الحرة العامة الثانية بمحافظة دمياط، والعاشرة على مستوى الجمهورية، وتتوزع التسعة الأخرى فى مدن الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط بالإضافة إلى المنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر