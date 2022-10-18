تحالف «عمار – العدنان» يتفق مع «مصر» على تنمية قرية سياحية برأس سدر

اقتنص تحالف يضم شركة عمار العقارية ومجموعة العدنان الاستثمارية حق تنمية وتطوير إحدى القرى السياحية التابعة لبنك مصر فى منطقة رأس سدر.

وقالت مصادر مقربة من الملف إنه تم توقيع العقود النهائية للشراكة الأسبوع الماضى، وبموجبها ستتولى الشركتين مهام تطوير وتنمية القرية، بجانب دور تمويلى من بنك مصر.

وأوضحت أن القرية السياحية تقام على 1.2 مليون متر، وخلال السنوات الماضية تمت تنمية 600 ألف متر منها عبر بناء وحدات وشاليهات سياحية وما زالت المساحة المتبقية فضاء، منوهة عن الاتفاق مع التحالف على ضخ استثمارات لإعادة تأهيل وهيكلة الوحدات التى تم بناؤها وتهيئتها لاستقبال العملاء.

وتابعت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن التحالف بدأ منذ أيام أعمال إنشاءات فى الجزء القائم من الوحدات.

وأكدت أنه تم إسناد أعمال تصميم المساحة المتبقية من الأرض لمكتب «ECB»للاستشارات الهندسية، مع إلزامه بتطبيق أنسب طرق الاستدامة والحفاظ على البيئة فى تصميم الوحدات، خاصة الجزء الفندقى فى ظل حاجة المنطقة لهذه النوعية من الوحدات.

وأوضحت أن تصميم المشروع سيراعى إضافة كل سبل الترفيه والتسلية مثل المسارح، مع إمكانية استضافة معسكرات الفرق الرياضية، رغبة فى استغلال حاجة المنطقة لتلك النوعية من الاستثمارات، بعدما نفذت الدولة عدة مشروعات بنية تحتية ومرافق وأنفاق لتطوير السياحة فى سيناء.

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء وحدات سكنية وشاطئية بالمشروع على الطراز اليونانى، يعقبها بدء جولات تسويق فور الانتهاء من التصميمات.

ورفضت المصادر الكشف عن حجم الاستثمارات المتوقعة فى تنمية القرية، موضحة أن مزايدة بنك مصر استمرت لأكثر من عام، وهى فترة شهدت تقلبات عنيفة فى تكاليف التشييد، بما يدفع شركتى التطوير لإعادة النظر فى حساب التكلفة الاستثمارية.

وكانت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «عمار» قالت سابقا لـ«المال» إن أحد البنوك الوطنية يملك قرية سياحية فى رأس سدر، انتقلت إليه نتيجة تعثر مالكها الرئيسى فى سداد القروض، ومنذ فترة طرح المصرف مزايدة لاستغلالها تقدم لها عدة مطورين، وحينها أوضحت “عصام” أن تكلفة تنمية الوحدات ستقارب 200 مليون جنيه.

يذكر أن عمار العقارية تعد إحدي مطوري غرب القاهرة والبحر الأحمر وانتهت من تنفيذ مشروعين احدهما مول هاي تاون فى مدينة 6 أكتوبر باستثمارات 500 مليون جنيه والآخر «فيولا» بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية وبتكلفة 250 مليون، على أن يتم التسليم قبل نهاية العام الحالى.