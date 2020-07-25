تحالف عالمي بقيادة لويدز لتأسيس صندوق تأمين دعم تصنيع وتطوير وتوزيع لقاح كورونا

أعلنت سوق لويدز المتخصص فى لندن للتأمين وإعادة التأمين عن إنشاء صندوق تأمين من خلال نقابتها لضمان تخزين ونقل لقاح وباء كورونا COVID-19 على حد سواء لها وإلى الاقتصادات الناشئة، والتى سيتم الاكتتاب فيها أول أكتوبر المقبل.

وأشارت لويدز إلى أن تم تطوير نقابة اللويدز وتفعيل عملها فى السوق من خلال تحالف بقيادتها لتدشين صندوق من قبل شركة Parsyl، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا وخريجي Lloyd’s Lab ، في شراكة وثيقة مع Ascot كوكيل إداري، بالتعاون مع AXA XL و McGill and Partners و Gavi ، وVaccine.

لويدز تدعم راي المال وتشارك بالتغطيات التأمينية

وأشارت لويدز إلى أن النقابة رقم 1796 تشكل أساس مرفق المخاطر الصحية العالمية (GHRF) في سوق لويد، والذي تم تصميمه لتوفير خدمات تأمين شاملة وتخفيف المخاطر لدعم تصنيع وتوزيع جهود تطوير لقاح فيروس كورونا.

وسوف تقوم لويدز بدعم وتمويل رأس مال الصندوق، مما يمكنها من مشاركة المخاطر مع نقابات البضائع الرائدة، مما يجعل تغطية البضائع ذات الأسعار العادلة متاحة بالإضافة إلى ذلك.

من المقرر أن تقدم GHRF تغطية البضائع “All Risk” لمخاطر النقل والتخزين على جميع المنتجات الصحية العالمية المتعلقة بالفيروس، وأي برامج أخرى لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.

التركيز على إرسال اللقاحات للدول منخفضة الدخل

وكشفت لويدز أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ سوق إعادة التأمين المتخصص لدى لويد التي تم فيها إنشاء نقابة عامة – خاصة لمعالجة حالة طوارئ صحية عالمية تحت إشراف Ascot ، تنص لويدز على أن GHRF سيتبنى نهج عمل محفظة ، مع التركيز بشكل أساسي على التوزيع العالمي للمنتجات إلى البلدان منخفضة الدخل بدعم من وكالات الصحة العامة العالمية.

علاوة على ذلك، ستوفر GHRF تغطية من خلال التأمين المباشر أو إعادة التأمين ، لمخاطر التوزيع داخل البلد للتأكد من حماية اللقاحات والسلع الأخرى حيث يتم تخزينها في المستودعات والسفر عبر النظم الصحية.

ووفقًا لـ ” لويدز” تشمل شركات التأمين المؤهلة الشركات الخاصة ، ووكلاء المشتريات ، وشركات اللوجستيات، ووزارات الصحة والوكالات العامة الأخرى التي تدعم توزيع لقاحات COVID-19 وغيرها من المنتجات المنقذة للحياة إلى البلدان منخفضة الدخل.

وعلق جون نيل، الرئيس التنفيذي لشركة لويدز أن هناك إجماع واسع على أن الحياة لا يمكن أن تعود إلى الحياة الطبيعية إلا بعد تطوير لقاح وتوزيعه وإدارته في جميع أنحاء العالم.

تعرف على دور لويدز للتأمين فى تأمين مخاطر لقاحات كورونا

ويلعب لويدز دورًا مهمًا في تأمين العديد من المخاطر المرتبطة بهذه الاستجابة الطبية العالمية ويسعدنا الموافقة على نقابة مبتكرة جديدة ستوفر غطاء فعالًا لسلاسل توريد توزيع اللقاحات المحلية.

“هذه الشراكة الفريدة هي دليل حقيقي على القيمة والبراعة التي يمكن أن يجلبها سوق Lloyd للمساعدة في معالجة حالة طوارئ صحية عالمية ، حيث إننا نشارك المخاطر لدعم الجهود الشجاعة لأولئك الذين يسابقون لتطوير وتوزيع لقاح COVID-19”.

ومن ناحيته قال بن هوبارد ، الرئيس التنفيذي لشركة Parsyl “لقد رأينا موقف لويدز وراء المخاطر التي تواجه بعض من أعظم الإنجازات والابتكارات في العالم وسألنا لماذا لا نجد طريقة للوقوف وراء أكبر حملة لقاح في تاريخ البشرية.

وسوف يقوم مرفق المخاطر الصحية العالمية بذلك عن طريق تبادل المخاطر والاستفادة من البيانات الجديدة لفتح حلول التأمين لتوزيع اللقاحات عالية المخاطر حول العالم.

وسيكون التحالف بالشراكة مع GHRF ونقابة اللويدز والتى من المقرر إنشاء مسرع جديد لإدارة المخاطر (RMA) لتقديم الخدمات الهندسية للوقاية من الخسارة والحد منها في محاولة لتعزيز سلاسل التوريد للقاحات الحالية وإعداد المناطق توزيع لقاح COVID-19.

وعلق أندرو بروكس ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسكوت قائلاً “إن الصندوق العالمي لحقوق الإنسان هو مثال ممتاز على كيفية معالجة صناعة التأمين للمخاطر غير المؤمنة سابقًا.

وتتمتع شركة Ascot وسوق التأمين الأوسع بخبرة الاكتتاب ، ولكن تجميع مرفق مثل هذا يتطلب المشاركة والبنية التحتية والتعاون في السوق الذي يتمتع Lloyd’s بموقع فريد لتقديمه.

وييتم تمكين مثل هذا المرفق من قبل الوافدين الجدد ذوي الجودة العالية مثل Parsyl الذين لديهم الأفكار والتكنولوجيا والبيانات لتقديم هذا الحل الإنساني الإيجابي “

أكسا للتأمين ابرز مساهمى تحالف صندوق لقاح كورونا

وقال ستيف ماكجيل ، الرئيس التنفيذي لشركة ماكجيل وشركاه نحن فخورون بدعم هذه المبادرة الهامة وأن نكون جزءًا من أكبر حركة للقاحات الطبية في التاريخ. في McGill and Partners ، ويسعدنا أننا عملنا في هذا المشروع الجريء الذي يجمع بين التأمين المبتكر والحلول المبنية على البيانات والتكنولوجيا للمساعدة على تحسين سلاسل التوريد بشكل كبير وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف. “

أضاف شون ماكغفرن ، الرئيس التنفيذي لـ AXA XL UK لقد زادت أزمة Covid-19 من الحاجة إلى تحسين التوزيع العالمي الصعب بالفعل للقاحات من خلال مشاركة البيانات ومن خلال التخفيف المبتكر من المخاطر ،

سيلعب هذا المرفق دورًا حاسمًا في ضمان انتقال اللقاحات بأمان عبر سلسلة التوريد العالمية إلى جميع أنحاء العالم.

هذا مثال آخر على عمل صناعة التأمين في شراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا الصحة العامة الحرجة. AXA XL ، تمشيا مع التزام مجموعة AXA بالمساهمة في التوزيع العادل للقاحات .

ولفت سيث بيركلي ، الرئيس التنفيذي لـ Gavi ، تحالف اللقاحات “نحن نركز اليوم على إتاحة لقاح Covid-19. لكن لدينا تحديًا متساويًا في توزيعه سواء كانت لقاح Covid-19 أو تطعيمات الأطفال الروتينية ،

فإن هذه المنتجات المنقذة للحياة معرضة للخطر لأنها تسافر آلاف الأميال عبر العالم للوصول إلى المجتمعات النائية في أفريقيا وآسيا.

وتابع ان حماية استثمارات اللقاحات تنقذ الأرواح وهذا هو سبب أهمية هذه الشراكة الفريدة، لأنها ستوفر مزيجًا من التغطية والحوافز والبيانات التي يمكن أن تمنع حدوث الخسائر وتوفر الحماية إذا حدث ذلك.