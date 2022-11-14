تحالف «طاقة عربية - أمارينكو سولاريز» يقترب من تنفيذ البنية التحتية لـ «طربول»

اقترب تحالف استثمارى يضم شركتى «طاقة عربية» المملوكة لمجموعة القلعة القابضة و«أمارينكو سولاريز» الفرنسية، من اقتناص تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع المدينة الصناعية الكبرى «طربول» الواقع جنوبى محافظة الجيزة.

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة «جى فى» للتنمية، والمعنية بتنفيذ «طربول» بالشراكة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن المدينة نموذج للمشروعات الضخمة الجارى تنفيذها بدون تحميل ميزانية الدولة أى تكاليف.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن شركتى «طاقة عربية» و«أمارينكو سولاريز» هما الأقرب لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة، بحجم استثمارات وصفه بالضخم.

وأشار إلى أن خطة تسويق وتنفيذ «طربول» تسير وفق جدول زمنى، وتشهد إقبالا لافتا من المستثمرين، وهو ما يؤكده حجم المصانع الجارى إنشاؤها حالياً والبالغ عددها حتى الآن 400.

وأكد «حمودة» وجود مفاوضات مع واحدة من أكبر الجامعات العاملة فى مصر، بغرض تنفيذ مدينة تعليمية عملاقة داخل« طربول».

كانت مجموعة «جى فى» أعلنت فى أغسطس الماضى عن توقيع اتفاقية مع «أمارينكو سولاريز إيجيبت» تستثمر بمقتضاه الشركة الفرنسية 255 مليون دولار بصورة مبدئية فى مجالى البنية التحتية والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر بالمرحلة الأولى التى يتم تنفيذها حالياً.

وقال بيان مشترك حينها إن هذا الاتفاق باكورة استثمارات المجموعة فى مجال البنية التحتية لمشروع «طربول».

وأوضح «حمودة» أن «طربول» تُعد أكبر مدينة صناعية ذكية فى مصر، وتتضمن مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، لذا تم التعاون مع «أمارينكو» لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من البنية التحتية للمدينة بمواصفات صديقة للبيئة .

وتابع: «نتطلع لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للمدينة خلال الفترة المقبلة، عبر إعداد خطة تسويقية شاملة لضمان الترويج للمدينة بالداخل والخارج».

يذكر أن البنية التحتية لمدينة طربول سيتم تصميمها وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية لتستوعب مراكز الإنتاج الصناعى واللوجستيات، فضلا عـن الخدمات السكنية والتجارية والاجتماعية والمنافذ التجارية، بما يتماشى مع متطلبات مدن الجيل الرابع التى تراعى مفاهيم الاستدامة والتنمية الشاملة.

وتقع «طربول» على مساحة 109 ملايين متر مربع، قرب محافظة الجيزة، ويفصلها عن ميناء السخنة نحو 109 كيلومترات، و160 كيلو متر عن البحر الأحمر، كما تتميز بقربها من شبكة الطرق الرئيسية التى تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية.

وتتضمن «طربول» مناطق استثمارعدة طبقًا للأنشطة الصناعية الموجودة بها، منها وادى تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسى، المركز الطبى، مركز المنسوجات والملابس، مدينتى مواد البناء، والكيماويات والبلاستيك.