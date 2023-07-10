تحالف ضخم بين «STC» و«زين» و«موبايلي» لتقديم حلول مبتكرة فى السعودية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية عن تسجيل تحالف مكون من شركات «STC» و«زين» و«موبايلي»، ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox، لتكون مبادرة نوعية فارقة في المنطقة، فيما يتعلق بإتاحة تقديم منتجات باستخدام البيانات الضخمة لدعم الجهات الحكومية في صناعة القرار ورفع جودة الخدمات وتنوعها، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

وأوضحت الهيئة أن التحالف الذي أنشأته شركات STC و زين و موبايلي لتقديم منتجات وحلول ابتكارية للجهات الحكومية بالمملكة، يسعى لدعم الجهات في اتخاذ القرار، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تمكينها من تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات بأساليب إبداعية مبتكرة، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها عن طريق خلق فرص استثمارية واقتصادية رائدة وفتح أسواق جديدة وذلك ضمن رؤية السعودية 2030.

«STC» هي أكبر مُمكن رقمي في المملكة العربية السعودية، بنحو 20 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول، ما يكسبهم الحصة السوقية الأكبر في السوق السعودية لخدمات المحمول. أطلقت شركة الاتصالات السعودية خدماتها التجارية «5G» الجيل الخامس في يونيو 2019، ولديها حالياً أكثر من 1.5 مليون مشترك «5G».

وتمتلك شركة الاتصالات السعودية «STC» الآن نحو 43.2 % من حصة السوق، بينما تمتلك شركة موبايلي 40 %، وشركة زين 16.4%.