تحالف صينى عربى يؤسس شركة سينوبات لمواد البناء

شريف عمرأسس تحالف مكون من شركة صينية ومجموعة مستثمرين عرب، شركة سينوبات لمواد البناء، باستثمارات تقارب 250 مليون جنيه.وقالت مصادر مقربة من التحالف إن مكتب TMS للاستشارات القانونية يتولّى مهام المستشار المالى لتأسيس الشركة الجديدة، وأنهى مؤخرًا الاتفاقيات الثنائية بين المستثمرين

شريف عمر





أسس تحالف مكون من شركة صينية ومجموعة مستثمرين عرب، شركة سينوبات لمواد البناء، باستثمارات تقارب 250 مليون جنيه.

وقالت مصادر مقربة من التحالف إن مكتب TMS للاستشارات القانونية يتولّى مهام المستشار المالى لتأسيس الشركة الجديدة، وأنهى مؤخرًا الاتفاقيات الثنائية بين المستثمرين والشركة الصينية، والتى تعتبر من أبرز الشركات العاملية العاملة بمجال صناعة مواد البناء.

وتابعت المصادر، فى تصريحات، لـ”المال”: من المخطط الحصول على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، لإنشاء مصنع سينوبات؛ بهدف الاستفادة من الطفرة الإنشائية المنتظرة فى المنطقة.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تُجرى حاليا إعداد استراتيجية متكاملة لقطاع مواد البناء، بالتنسيق والتعاون مع جميع شركاء التنمية من القطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية، وفقًا لبيان صحفى من الوزارة، أوضح أن الاستراتيجية تستهدف رفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وارتفع حجم صادرات قطاع مواد البناء، خلال العام الماضي، بنحو 3% لتبلغ 5.08 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في 2016، وفقًا للتقرير السنوي للمجلس التصديري لمواد البناء الذي صدر في يناير الماضي.