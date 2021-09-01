تحالف شركات عقار هاب يعتزم إقامة أول مجمع لتجار الأثاث في العاصمة الإدارية

أكد سامح حمدي نائب رئيس مجلس إدارة عقار فيجن ورئيس تحالف شركات عقار هاب ، المتخصصة فى مجال التسويق العقاري أنه من المزمع إنشاء أول مجمع لتجار الأثاث وأول مبني إداري خاص للمهندسين لتمكينهم من مباشرة أعمالهم الإنشائية بمشروعات العاصمه

ولفت إلى أن شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية بصدد إعادة تقييم المشروعات المقترحة للاستثمار بالعاصمة خاصه فى المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وقال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ ٣٠% منها يؤدى إلى ثبات السوق العقاري ولفظ المطورين الذين تتعثر مشروعاتهم نتيجة ضعف الملاءة المالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإلزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جميع المطورين بحظر طرح أي وحدات للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع ، وذلك بداية من أول سبتمبر الجارى كما يتم تطبيق القرار على الشركات القائمة والتعاقدات الجديدة المقرر طرحها.

وأشار سامح حمدي، إلى أن تحالف شركات عقار هاب يستعد للتسويق للعاصمة بأوروبا وأمريكا ودول الخليج باعتباره أضخم مدن الجيل الرابع بالعالم.

وأشاد بارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات العاصمة والانتهاء فعليا من إنشاء وبدء الدراسة بالجامعة الكندية، واستيعاب ١٨ جامعة أهلية جديدة.

جاءت تصريحات حمدى فى إطار المؤتمر الاقتصادي الأول الذي نظمته تحالف عقار هاب الأربعاء في بورسعيد للتسويق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية

ومن المقرر أن يقام معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.

وشارك بالمؤتمر كل من دكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والعميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”.

كما شاركت الدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري ورجال الأعمال من محافظات القناة والدلتا.