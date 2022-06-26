تحالف شركات تمويل عقارى يدرس طرحاً متكاملاً لسندات توريق

يدرس تحالف يضم عدة شركات تمويل عقارى تعمل فى السوق المحلية إصدار برنامج متكامل لسندات التوريق، مع إمكانية أن تتولى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى مهام إدارة الطرح المرتقب.

مصادر: المفاوضات تدور حول تولى «المصرية لإعادة التمويل» جميع مهام الإدارة

وقالت مصادر مقربة من الملف إن هناك شركات تمويل عقارى أبرزها التعمير للتمويل العقارى « الأولى» والأهلى للتمويل العقارى وأملاك مصر للتمويل العقارى، تدرس بجدية إصدار برنامج لسندات التوريق، بقيم تتجاوز 2.5 مليار جنيه وفقا لمستهدفات كل شركة.

وتابعت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى تواصلت مع مسئولى الشركات لدراسة إمكانية إجراء طرح موحد و متكامل للشركات بهدف تقليص الأعباء والتكاليف المالية الناتجة عن الإصدار، وكانت كل شركة قد اتجهت خلال الفترة الماضية لإعادة دراسة ملف الطرح ليتناسب مع متطلبات المصرية لإعادة التمويل.

وأكدت أن المفاوضات بين الشركات بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة، وكان هناك اختلاف فى وجهات النظر وطريقة إتمام الطرح، وهو ما يتم العمل على تلافيه حاليا، كما أن كل السيناريوهات متاحة لإتمام الطرح بشكل متكامل أو استمرار كل شركة فى إدارة طرحها بشكل منفرد.

وتطرقت المصادر إلى أن “الأولى” تخطط لإصدار برنامج سندات بقيمة 4 مليارات جنيه فى العام الجارى، تبدأه بشريحة قيمتها 1.2 مليار، وبالفعل تلقت أكثر من عرض من شركات أوراق مالية لإدارة الطرح، وتم إعداد قائمة مختصرة تضم 3 عروض، منها عرض من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى.

كان أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة “الأولى” قال سابقا لـ “المال” إنها تخطط من خلال إصدار سندات التوريق لتحقيق عدة أهداف، منها تقليل تركيزها على العملاء فى تحصيل الإيرادات، بجانب تنويع المصادر التمويلية.

وأشارإلى وجود طفرة حالية فى إصدارات سندات التوريق فى السوق المحلية التى تتزامن مع اهتمام المؤسسات المالية والبنوك بشراء تلك الأداة التمويلية، بما يعزز من رغبة “الأولى” فى إصدارها .

وتشهد السوق المصرية اهتماما بطروحات سندات التوريق كإحدى آليات التمويل الثانوية فى السوق، ومنذ أيام قليلة أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة، نجح فى إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقارى بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات.

ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل عقارى فى السوق المصرية، وتم طرح السندات على 8 شرائح، الخمسة الأولى يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة، أما الثلاثة الأخيرة فسوف تكون مقسمة على أقساط ثابتة.

وقالت مى حمدى مدير قطاع ترتيب وإصدار الدين بالمجموعة المالية هيرميس، إن الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، علمًا بأن فترة استحقاق الإصدار تمتد لعشر سنوات وهو نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة وحالة عدم وضوح الرؤية التى تشهدها السوق.