تحالف سي آي كابيتال ـ جيفريز إنترناشيونال يفوز بإدارة طرح إنبي

أحمد علي: فاز تحالف شركة "سي آي كابيتال" مع شركة "جيفريز إنترناشيونال" الأمريكية مع "بنك الإمارات دبي الوطني" بإدارة عملية طرح نحو 24% من أسهم شركة "انبي" بالبورصة المصرية. وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "إن آي كابيتال" اليوم الأربعاء، في بيان رسمي لها

أحمد علي:

فاز تحالف شركة “سي آي كابيتال” مع شركة “جيفريز إنترناشيونال” الأمريكية مع “بنك الإمارات دبي الوطني” بإدارة عملية طرح نحو 24% من أسهم شركة “انبي” بالبورصة المصرية.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة “إن آي كابيتال” اليوم الأربعاء، في بيان رسمي لها عن فوز التحالف الذي تقوده شركة “سي آي كابيتال” مع جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك “الإمارات دبي الوطني” بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة انبي للبترول في الطرح المزمع إجراءه في البورصة المصرية.

وأضافت الدكتورة، سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي “، أنها حريصة على نجاح برنامج الطرح العام وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تديرها الدولة والتي تقدم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر وخارجها، وبالتالي تعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات لالتزام هذه الشركات بقواعد الافصاح والشفافية وبناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص”.

وأكدت أن طرح شركة انبي هو بداية لطرح جزئي لأسهم عدد من الشركات مع الاحتفاظ بحصة حاكمه مملوكة للدولة بما يزيد حجم التداول والسيولة النقدية في البورصة المصرية لاهميتها كمؤشر للاقتصاد القومي.

وأضاف بيان الوزارة أن هذا الإعلان يمثل خطوة حقيقية في بدء تنفيذ برنامج الطرح العام الذي تنسقه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهو ما يؤكد إلتزام الحكومة طويل الأجل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن المقرر أن يستهدف برنامج الطرح العام الاهتمام المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار في صناعات وقطاعات استراتيجية متعددة مع إمكانيات النمو في المستقبل.

وأعرب طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن ثقته في أن شركة إنبي هي الاختيار الأمثل لتكون أولى الشركات في برنامج الطرح العام والتي تعد شريكاً رئيسياً في مشروعات انتاج النفط والغاز بالدولة، كما تعتبر شركة انبي شركة رائدة وقادرة على تحقيق التنوع في سوق البورصة المصرية، وسوف تستخدم عوائد الطرح لتنمية قطاع البترول من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة بالاضافه الى ضخ الاستثمارات الجديدة.

وقال أشرف غزالي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “إن آي كابيتال”: “يسعدنا أن نعلن أن التحالف الذي تقوده شركة “سي آي كابيتال” مع جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك “الإمارات دبي الوطني” هو الفائز بمنصب بنك الإستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي للبترول في الطرح المزمع إجراءه لجزء من أسهم الشركة في البورصة المصرية.



وقال محمود عطاالله الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة “سي آي كابيتال”: “يشرفنا أن نختار التحالف كأول إصدار في برنامج الطرح العام حيث إن خبرة أعضاء التحالف المشتركة وقدراتهم ستضمن نجاح الطرح العام “.