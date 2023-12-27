تحالف «سيسترا» و«شاكر» يقترب من اقتناص استشارات خط سكة حديد «طنطا - المنصورة - دمياط»

اقترب تحالف شركتى «الاستشارات الدولية – سيسترا» و«مجموعة شاكر للاستشارات الهندسية»، من الفوز بالأعمال الاستشارية لمشروع تطوير خط سكة حديد «طنطا – المنصورة – دمياط»، بإجمالى أطوال 119 كيلومترًا.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن التحالف المذكور حصد أعلى درجات التقييم من بين 3 تحالفات تنافست على الأعمال، وفى انتظار صدور أمر الإسناد الرسمى من وزارة النقل، ليتم إبرام العقود مع هيئة سكك حديد مصر خلال الأيام المقبلة، وفقًا لجدول تنفيذ المشروع.

وأشارت المصادر التى فضلت -عدم الكشف عن هويتها- إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى -باعتبارهما ممولين لتكاليف الأعمال الاستشارية- شاركا فى تقييم الشركات والتحالفات المتنافسة على المشروع.

وذكرت أنه مخطط بدء تنفيذ أعمال تطوير الخط أول العام المالى المقبل، بعد توفير الهيئة التكاليف المالية للشق المدنى من المشروع، والتى تشمل المحطات وجسر الخط، مضيفة أنه سيتم التعاقد بعدها على الأنظمة الميكانيكية، والتى ستمول عبر قرض الوكالة الفرنسية، و«والاستثمار الأوروبى».

ويوفر كل من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، قرضًا ميسرًا بقيمة 250 مليون يورو لصالح المشروع، الذى يستهدف من خلاله ازدواج وكهربة الخط المفرد بين «المنصورة – دمياط»، وتحديث نظام الإشارات والاتصالات على «طنطا – المنصورة – دمياط»، لتعزيز عوامل أمان مسير القطارات، وزيادة سعته لاستيعاب الزيادة المتوقعة، والتوسع فى النقل من ميناء دمياط.

ولفتت المصادر إلى أن التحالف سيتولى الإشراف على تطوير 78 مزلقانًا، وتشييد 14 مبنى تقنيًّا على مساحة أراضٍ تصل إلى 700 متر مربع لكل منها، إلى جانب تأسيس شبكة من الألياف البصرية لربط أنظمة الإرسال بأجهزة الإشارات.

وأوضحت أنه من ضمن أعمال التحالف الإشراف على إنشاء 5 محطات بأرصفة مزدوجة، وهدم بعض المبانى القديمة القائمة حاليًا، بالتزامن مع إجراء توسعات فى المحطات الموجودة، لتتناسب مع زيادة حجم الركاب عقب أعمال ازدواج مسار السكة.

يشار إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمعت نحو 378.5 مليون جنيه إيرادات من الركاب خلال سبتمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها %32.3 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وتعكف «سكك حديد مصر» بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية العالمية، على إعداد برنامج لتحسين أداء القطاع عبر إطار قانونى وتنظيمى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة الأصول، فضلًا عن وضع برامج أخرى لهيكلة التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى تنفيذ تصور عام عن حجم الطلب على خدمات الهيئة، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.