تحالف «سياك» و«CCCC» و«CRBC» يبرم اتفاقًا مع «الإسكندرية» لتنفيذ منطقة لوجستية على 273 فدانًا

وقع تحالف شركات «الهندسية للصناعات والتشييد -سياك» و«الصينية للاتصالات والإعمار-CCCC» و«الصينية للطرق والجسور-CRBC» اتفاقًا مع هيئة ميناء الإسكندرية لإعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل لإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بالميناء على مساحة 273 فدانًا.

قال مصدر مطلع، إن التحالف مقرر أن يسلم تقريره المبدئى لوزارة النقل عن خطوات العمل فى المشروع خلال 3 أشهر من الآن، لافتًا إلى أن الهيئة سوف تستعين بأفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة لمعاونتها فى مراجعة كافة تفاصيله.

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، فى بيان حصلت «المال» على نسخة منه، إن التوقيع يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة بين القطاع العام مع القطاع الخاص الدولى والمحلى فى مشروعات الوزارة.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا رفع طاقة التداول بالموانئ المصرية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال النقل البحرى، واللوجيستيات لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة.

وأضاف أن المنطقة سيتم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية، بمساحة تصل إلى 273 فدانًا، وستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحرى، منها صناعة الحاويات.

وأشار إلى أنها ستحتوى على عدة أنشطة، ومنها أعمال التخزين والاستيراد والتصدير والإيداع الجمركى، إلى جانب التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة. وأوضح أن مساهمة هيئة ميناء الإسكندرية فى المشروع تتمثل فى تسهيل كل الإجراءات الإدارية، فضلًا عن ردم وتحسين التربة وفقاً للخطة الزمنية التى سيتم وضعها، إلى جانب مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجستية، وتشييد ميناء نهرى على ترعة النوبارية، وآخر على مصرف المكس، مع تطوير الطرق فى المنطقة المحيطة بالمشروع.