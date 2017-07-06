تحالف سى آى كابيتال – دبى الوطنى يفوز بإدارة طرح إنبى بالبورصة

المال – خاص

فاز تحالف يضم كلا من شركتى سى آى كابيتال، وجيفريز إنترناشيونال الأمريكية، بالإضافة لبنك الإمارات دبى الوطنى، بإدارة عملية طرح %24 من أسهم شركة «إنبى» بالبورصة المصرية.

وانفردت «المال» منتصف يونيو الماضى، بانتهاء «إن آى كابيتال» – بنك الاستثمار الحكومى – من إجراءات فتح المظاريف الفنية والمالية للعرض، المقدم من بنوك الاستثمار، لإدارة طرح شركة «إنبى» بالبورصة المصرية، بجانب تلقيها عروضًا من عدة تحالفات، أبرزها «سى آى كابيتال – جيفريز» و«هيرمس – سيتى بنك»، و«بلتون – رينيسانس كابيتال».

يذكر أن وزارة البترول أعلنت مارس الماضى، عن اعتزامها طرح شركات تابعة، على رأسها «إنبى»، بحصة تقدر بنسبة %24 من أسهمها، بالتعاون مع شركة «إن آى كاببيتال».

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن نموذج شركة إنبى بداية لطرح جزئى لأسهم شركات أخرى، مع الاحتفاظ بحصة حاكمة مملوكة للدولة، بما يزيد حجم التداول، والسيولة النقدية فى البورصة المصرية، لأهميتها كمؤشر للاقتصاد القومى.

وأضافت أن الإعلان عن التحالف الفائز بمثابة خطوة حقيقية، فى بدء تنفيذ برنامج الطرح العام، الذى تنسقه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتأكيدًا على التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.

من جانبه قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن «إنبى» هى الاختيار الأمثل لتكون أولى الشركات فى برنامج الطرح العام، مضيفًا أنها تعد شريكاً رئيسيا فى مشروعات إنتاج النفط والغاز بالدولة، موضحًا أن الوزارة تعتزم استخدام عوائد الطرح لتنمية قطاع البترول.

من جهته قال محمود عطاالله، الرئيس التنفيذى لمجموعة «سى آى كابيتال»، إن خبرة أعضاء التحالف الفائز بإدارة طرح «إنبى» بالبورصة المصرية يضمن نجاح الطرح العام.

ورجح مصدر من بنوك استثمار لـ«المال»، أن تتراوح حصيلة طرح %24 من أسهم «إنبى» بالبورصة بين 100 و150 مليون دولار، متوقعًا أن ينفذ الطرح العام نهاية الربع الثالث، أو مطلع الربع الأخير من العام الجارى.

ويبلغ رأسمال إنبى المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون، وتمتلك الهيئة العامة للبترول %97 من أسهمها، وحققت «إنبى» إيرادات بقيمة 4.985 مليار جنيه، بصافى ربح قدره 1.092 مليار خلال عام 2016.