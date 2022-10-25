تحالف «سكاتك - فرتيجلوب» يطلق أول مشروع للهيدروجين الأخضر بمصر قبل «COP27»

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء عن اقتراب تحالف شركة “سكاتك” النرويجية و”فرتيجلوب” من تشغيل أول مشروع فى مصر إنتاج الوقود من الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات خلال أيام وقبل انطلاق قمة المناخ “cop27” بشرم الشيخ 6 نوفمبر المقبل.

وأضافت – فى تصريحات لـ “المال” – أن المشروع يستهدف إنتاج الأمونيا “الوقود” عبر الهيدروجين، باستخدام المحلل الكهربائى والذى سيتم تشغيله عبر طاقة الرياح المولدة من مزارع الرياح بجبل الزيت، ويتم تدشين المصنع فى منطقة العين السخنة.

يذكر أن “فرتيجلوب” هى كيان تم تأسيسه بين أوراسكوم للإنشاء والصناعة و”بترول أبوظبى الوطنية” بمشاركة صندوق مصر السيادى، ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر أول تطبيق عملى لها فى مصر.

وكشفت المصادرعن أن الهيدروجين الأخضر المرتقب إنتاجه من المشروع سيورد إلى الشركة المصرية للصناعات الأساسية “إى بى آى سي” المملوكة لـ”فيرتيجلوب” التى ستستخدمه كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج أكثر من 45 طنًا متريًا من الأمونيا الخضراء سنويًا، بموجب عقد شراء طويل الأجل.

ووافقت “الكهرباء” على مد المشروع بالقدرات النظيفة المطلوبة بهدف تشغيله والإعلان عنه قبل «COP 27» على أن تسترد الوزارة القدرات المستهلكة من الطاقة الكهربائية من المحطة المزمع أن يدشنها التحالف فى مرحلة لاحقة .

وأوضحت المصادر أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء للاستخدامات الصناعية هو وقود بحرى نظيف، ومن المقرر اكتماله وتشغيله خلال أكتوبر الحالى.

كان التحالف قد وقع فى مارس الماضى اتفاقية مع صندوق مصر السيادى وأوراسكوم كونستراكشن لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقة العين السخنة بطاقة إجمالية للمصنع تصل إلى 100 ميجاوات.

ومن المقرر أن يرتفع إجمالى قدرات الطاقة المتجددة فى مصر بنحو %68 أو 4 جيجاوات خلال خمس سنوات، وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة أواخر العام الماضى، مما سيرفع إجمالى قدرات البلاد من الطاقة المتجددة إلى نحو 10.1 جيجاوات من 6.1 جيجاوات حاليا، بما فى ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوى والطاقة الكهرومائية.