تحالف «روتس كوموديتيز» و«روزا جرينز» يطلق الأعمال الإنشائية بمحطة الصب الجاف في «بورسعيد»

يعتزم تحالف شركتى «روتس كوموديتيز» و«روزا جرينز»، الحاصل على حق امتياز تشغيل محطة الصب الجاف النظيف بميناء شرق بورسعيد، إطلاق الأعمال الإنشائية وتجهيز المحطة مطلع يناير 2024، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سنتهى من مراجعة التصميمات الهندسية للمشروع واعتمادها لصالح التحالف أواخر ديسمبر الجاري، لتمكين من بدء الأعمال المدنية والتى تشمل، البنية التحتية والفوقية والمرافق، والمنشآت والمبانى والأساسات العميقة، وتحسين التربة، المخازن والصوامع، والدائرة الجمركية.

وافق مجلس النواب فى يوليو الماضي، على اتفاقية منح تحالف شركتى «روتس كوموديتيز» و«روزا جرينز» عقد التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام «B.O.T» لمدة 30 عاما من بداية تسلم الأرض، بمساحة 267500 متر مربع، ورصيف أطواله تصل إلى 500 متر، وعمق 18.5 متر.

وتعمل «روتس كوموديتيز» فى تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية بالسوق المحلية، و«روزا» بقطاع تداول الحبوب والبذور الزيتية والسلع المتعددة وتخزينها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تأسيس شركة منبثقة من التحالف باسم «روتس للاستثمار الصناعي» برأسمال 140 مليون جنيه لإدارة المشروع.

توقعت المصادر، أن تمتد الفترة الزمنية للانتهاء من المشروع وبدء تشغيله 2027، نظرا للأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية وتأثر نشاط الحبوب الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلًا عن ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأشارت المصادر إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ارتفعت من 2.2 مليار كانت محددة عند دراسة المشروع، لتصل حاليًّا لـ4 مليارات جنيه، نتيجة انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاع نسب التضخم.

وكشفت عن نجاح التحالف فى التعاقد مع الحكومة الجزائرية، ضمن 3 شركات عالمية تم قيدها مؤخرا فى سجل الموردين تمهيدًا لتلبية احتياجات الجزائر من الحبوب والغلال الذى يصل إلى 60 ألف طن سنويا، كما يجرى مفاوضات مع بعض الدول الأفريقية ودول المغرب العربى لتصدير صناعات القيمة المضافة المزمع إنتاجها بالظهير اللوجستي.

وتلزم بنود التعاقد الشركتين بتنفيذ 72 صومعة خلال فترة لا تتجاوز 10 أعوام، وتوفير نحو 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وألزم القانون التحالف بتحقيق زيادة فى حجم المتداول من البضائع فى المحطة خلال فترة الانتفاع، إذ اشترط تسجيل 1.127 مليون طن بضائع بحد أدنى بداية من العام الأول حتى نهاية الرابع، و2.705 مليون فى الخامس حتى نهاية التاسع، ومن العاشر حتى أواخر العام التاسع عشر تحقيق 4.508 مليون طن، وفى السنة العشرين 5.022 مليون طن حتى نهاية العام التاسع والعشرين، وفى السنة الثلاثين يتم تسجيل نحو 5.431 بحد أدنى من المستهدف.

ويتضمن الاتفاق أن يسدد التحالف دولارا واحدًا عن كل طن فى العامين الأول والثاني، وبداية من العام الثالث، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 2.5% كحد أدنى، طبقًا لمعدل التضخم الصادر من البنك الفيدرالى الأمريكى، إذا ما زاد عن الحد الأدنى لمعدل الزيادة السنوية.