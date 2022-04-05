اتفقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالف شركتى «روتس كومودوتيس» و«روزا جرينز» على إنشاء 8 مصانع لتعبئة وتغليف الحبوب وصناعات القيمة المضافة، بتكلفة 800 مليون جنيه فى منطقة الظهير اللوجستى لمحطة تداول الحبوب المستهدف إنشاؤها بميناء شرق بورسعيد.

وقال مصدر مطلع إن إجمالى المساحة التى ستقام عليها المصانع تصل إلى 500 متر، ومقرر إبرام العقد بين الهيئة والتحالف خلال أيام قليلة، لافتا إلى أن العقد ليس له علاقة بالاتفاقية الخاصة بإنشاء محطة تداول الحبوب التى لاتزال تنتظر موافقة البرلمان.

ويعتبر إنشاء المنطقة اللوجستية المرحلة الثانية للتعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة الاقتصادية وتحالف «روتس كومودوتيس» و«روزا جرينز» فى أغسطس الماضى، لإنشاء محطة للصب الجاف والحبوب والغلال على مساحة 267 ألف متر مربع، وبطول رصيف 500 متر بميناء شرق بورسعيد، وحق انتفاع لمدة 30 عاما.

وكشف المصدر أن التعاقد ألزم التحالف بإقامة ظهير لوجستى للمحطة لإجراء صناعات القيمة المضافة، بما يمكنها أن تكون أكبر موقع بحرى للصب الجاف فى الشرق الأوسط، لاسيما وأنه سيقام داخل أسوارها صوامع تخزينية ومطاحن ومصانع المكرونة والزيوت، ليصل حجم المتداول سنويا من البضائع 7.2 مليون طن.

وتتكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 6 موانئ بحرية، شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، والطور، والأدبية، إلى جانب 4 مناطق صناعية، هى شرق بورسعيد، والعين السخنة، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، وتقدر إجمالى حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة فى محور اقتصادية القناة 18 مليار دولار.

وأعلنت الهيئة بنهاية 2021 أن استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الوقت الحالى تجاوزت 10 مليارات دولار، متمثلة فى عقوده فعليه تم إبرامها مع شركات عالمية لتنفيذ حزمة من المشروعات.