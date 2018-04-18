تحالف رجال أعمال يعتزم تأسيس شركة 6 أكتوبر للكيماويات

- لإنشاء مصنع «بى كربونات صوديوم» بالمنيا - سعيد: 300 مليون جنيه استثمارات أولية وخطة للقيد فى البورصةشريف عمريعتزم تحالف استثمارى مكون من 7 رجال أعمال مصريين، تأسيس شركة 6 أكتوبر للكيماويات، وإنشاء مصنع متخصص لإنتاج مادة «بى كربونات الصوديوم» المستخدمة فى صناعة المنظفات

– لإنشاء مصنع «بى كربونات صوديوم» بالمنيا

– سعيد: 300 مليون جنيه استثمارات أولية وخطة للقيد فى البورصة





شريف عمر

يعتزم تحالف استثمارى مكون من 7 رجال أعمال مصريين، تأسيس شركة 6 أكتوبر للكيماويات، وإنشاء مصنع متخصص لإنتاج مادة «بى كربونات الصوديوم» المستخدمة فى صناعة المنظفات والمصابغ، باستثمارات تقارب 300 مليون جنيه.



وتعاقد التحالف مع مكتب رضا سعيد للمحاسبة والمراجعة، لتولى دور المستشار المالى والضريبى، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الجديد.

وقال رضا سعيد – الاستشاري- إن التحالف يعتزم التقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية، للحصول على قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر، بالمنطقة الصناعية فى المنيا الجديدة، لتأسيس المصنع المخطط إنشاؤه.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن التحالف يطمح فى الاستفادة من مزايا منح الأراضى بالمجان فى الصعيد، حسب قانون الاستثمار الجديد.

ولفت إلى أن التحالف مكون من رجال أعمال لديهم خبرات فى تجارة وبيع الصناعات الكيماوية، ويرغبون فى اختراق المجال الصناعى لأول مرة، من خلال إنشاء مصنع “بى كربونات الصوديوم”، التى تدخل فى صناعة المنظفات والمصابغ.

وأكد أن السوق المصرية تستورد حاليا كامل احتياجاتها من «بى كربونات الصوديوم»، مشيرا إلى أن التحالف يركز على إنشاء المصنع الجديد لخلق مادة بديلة للمستوردة، لافتا إلى أنه من المخطط بدء الإنتاج الفعلى للمصنع خلال عام ونصف من استلام الأرض، علما بأنه تم الاتفاق فعليا على استيراد الماكينات من الهند.

وأوضح أن رأسمال الشركة سيبلغ 300 مليون جنيه، و سيتم تدبيره من المؤسسين، بجانب التفاوض مع عدة بنوك للحصول على تمويلات بقيمة 20 مليون جنيه، لتوظيفها فى إنهاء تجهيزات وتشطيبات المصنع تمهيدا لافتتاحه.

ونوه بأنه من المخطط قيد«6 أكتوبر للكيماويات» فى البورصة المصرية، بعد 3 سنوات من التأسيس، شريطة التوافق مع القواعد المنظمة لسوق المال، المتعلقة بالربحية والقوائم المالية، بهدف زيادة رأسمال الشركة عبر الطرح ، لتدبير تمويلات لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المساهمين.

ومكتب سعيد رضا، للمحاسبة والمراجعة، متخصص فى الاستشارات المالية والضريبية وتأسيس الشركات منذ عام 2009، ويسعى إلى الحصول على رخصة تسمح له بتأهيل الشركات للمنافسة على الأراضى التى تطرحها هيئة التنمية الصناعية، من الناحية الفنية.