تحالف دولي يحصل على امتياز لتطوير الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان

حصل تحالف دولي تقوده شركة بوسكو الكورية، على حق حصري لتطوير الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، بحسب وكالة يونهاب.

قالت بوسكو القابضة إن التحالف الذي يضم 6 شركات من 3 دول، بما في ذلك بوسكو القابضة، وقع عقدا مع شركة هيدروجين عمان(هايدروم) فى مسقط، في يوم 21 يونيو لتطوير أعمال الهيدروجين الأخضر الحصرية وإنتاجه في منطقة الدقم وحق الانتفاع بالأرض.

ويضم التحالف 4 شركات كورية جنوبية، بما في ذلك بوسكو القابضة، وشركة سامسونغ الهندسية، وشركة كوريا الجنوبية للطاقة، وشركة كوريا الشرقية والغربية للطاقة، وشركة إنجي الفرنسية، وشركة PTTEP التايلندية.

وبموجب هذا العقد، حصل التحالف على الحق في تطوير أعمال الهيدروجين الأخضر الحصرية وإنتاجه على مدار الـ 47 عاما القادمة في منطقة الدقم في محافظة الوسطى، على بعد 450 كيلومترا جنوب غرب مسقط.