■ صرف الشريحة المتبقية بنحو 265 مليون دولار حال توافر ضمانة المالية سهير محمدوافق تحالف مصرفى دولى يضم 15 مؤسسة مالية، منها بنكان محليان على صرف شريحة بنحو 400 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض مقابلة نشاطها بمجال توفير الطاقة للسوق المحلية.يقود التحالف المؤسسة الإسلامية لتمو

■ صرف الشريحة المتبقية بنحو 265 مليون دولار حال توافر ضمانة المالية

سهير محمد

وافق تحالف مصرفى دولى يضم 15 مؤسسة مالية، منها بنكان محليان على صرف شريحة بنحو 400 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض مقابلة نشاطها بمجال توفير الطاقة للسوق المحلية.

يقود التحالف المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، ويضم مجموعة من البنوك يتصدرها بنجلاديش الإسلامى، والأهلى التجارى السعودى، ودبى الإسلامى، بينما شارك من السوق المحلية، المصرف المتحد، وبنك فيصل الإسلامى.

كان التحالف قد وافق بشكل مبدئى فى ديسمبر الماضى، على تدبير 665 مليون دولار للهيئة الحكومية بشرط توفير ضمانة من وزارة المالية، فيما قال مصدر لدى أحد البنوك المشاركة لـ«المال»، إن الهيئة وفرت ضمانات لشريحة تمويلية فى حدود 400 مليون دولار، وتسعى لاستكمال الباقى، مشيراً إلى موافقة التحالف على صرف الجزء التمويلى المغطى بالضمانات، حسب نسبة كل بنك، وحسب احتياجات الهيئة خلال العام الجارى.

يضم التحالف عدداً من بنوك الخليج ومصر، ومؤسسات دولية فى إطار سعى هيئة البترول لتنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، وبنك بنجلاديش، والأهلى التجارى السعودى، ودبى الإسلامى، و(الإسلامى للتنمية، والإمارات دبى الوطنى، والإمارات الإسلامى، ونور بنك، وصندوق الأوفيد بنك فيصل الإسلامى – مصر، وبرنامج تمويل التجارة العربى، مؤسسة التمويل الفرنسية، وبنك المصرف المتحد – مصر، وبنك الشارقة الإسلامى، والبنك المتحد المحدود أبو ظبى، والبنك الإسلامى الأردنى.

وأكد المصدر استعداد التحالف لصرف الشريحة المتبقية بقيمة 265 مليون دولار، حال توفير الضمانة من جانب الهيئة العامة للبترول.

وتبلغ تكلفة المواد البترولية التى توفرها الهيئة شهريا للسوق المحلية، نحو 1.1 مليار دولار.

تحالف دولى يبدأ ضخ 400 مليون دولار لهيئة البترول

■ صرف الشريحة المتبقية بنحو 265 مليون دولار حال توافر ضمانة المالية

سهير محمد

وافق تحالف مصرفى دولى يضم 15 مؤسسة مالية، منها بنكان محليان على صرف شريحة بنحو 400 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض مقابلة نشاطها بمجال توفير الطاقة للسوق المحلية.

يقود التحالف المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، ويضم مجموعة من البنوك يتصدرها بنجلاديش الإسلامى، والأهلى التجارى السعودى، ودبى الإسلامى، بينما شارك من السوق المحلية، المصرف المتحد، وبنك فيصل الإسلامى.

كان التحالف قد وافق بشكل مبدئى فى ديسمبر الماضى، على تدبير 665 مليون دولار للهيئة الحكومية بشرط توفير ضمانة من وزارة المالية، فيما قال مصدر لدى أحد البنوك المشاركة لـ«المال»، إن الهيئة وفرت ضمانات لشريحة تمويلية فى حدود 400 مليون دولار، وتسعى لاستكمال الباقى، مشيراً إلى موافقة التحالف على صرف الجزء التمويلى المغطى بالضمانات، حسب نسبة كل بنك، وحسب احتياجات الهيئة خلال العام الجارى.

يضم التحالف عدداً من بنوك الخليج ومصر، ومؤسسات دولية فى إطار سعى هيئة البترول لتنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، وبنك بنجلاديش، والأهلى التجارى السعودى، ودبى الإسلامى، و(الإسلامى للتنمية، والإمارات دبى الوطنى، والإمارات الإسلامى، ونور بنك، وصندوق الأوفيد بنك فيصل الإسلامى – مصر، وبرنامج تمويل التجارة العربى، مؤسسة التمويل الفرنسية، وبنك المصرف المتحد – مصر، وبنك الشارقة الإسلامى، والبنك المتحد المحدود أبو ظبى، والبنك الإسلامى الأردنى.

وأكد المصدر استعداد التحالف لصرف الشريحة المتبقية بقيمة 265 مليون دولار، حال توفير الضمانة من جانب الهيئة العامة للبترول.

وتبلغ تكلفة المواد البترولية التى توفرها الهيئة شهريا للسوق المحلية، نحو 1.1 مليار دولار.