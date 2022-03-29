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تحالف دعم الشرعية يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن

قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار
أيمن عزام 11:41 م, الثلاثاء, 29 مارس 22 11:41 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

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أعلن تحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من، اليوم الأربعاء، تزامنا مع إنطلاق المشاورات اليمنية-اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس):  “إنه استجابةً للدعوة المقدمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، عليه تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من يوم الأربعاء 30 مارس 2022”.

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وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة.

وأكد المالكي على ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.

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بقلم أيمن عزام

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