تحالف جنرال موتورز – MCV بصدد الاتفاق على تصدير أتوبيسات لغانا

أحمد شوقى وشريف عيسىقال مصدر مسئول بشركة جنرال موتورز مصر، إن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات توريد صفقات جديدة لأسواق غانا بالتعاون مع شركة إم سى فى؛ بعد الانتهاء من التعاقد المبرم بين الطرفين خلال الشهور القليلة الماضية.ولفت إلى وجود مشاورات واتصالات مستمرة لإبرام تعاقدات جديدة فى السوق الأفريقية ع

أحمد شوقى وشريف عيسى

قال مصدر مسئول بشركة جنرال موتورز مصر، إن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات توريد صفقات جديدة لأسواق غانا بالتعاون مع شركة إم سى فى؛ بعد الانتهاء من التعاقد المبرم بين الطرفين خلال الشهور القليلة الماضية.

ولفت إلى وجود مشاورات واتصالات مستمرة لإبرام تعاقدات جديدة فى السوق الأفريقية عامة والغانية خاصة؛ لافتًا إلى قيام جنرال موتورز بإجراء دراسات تفصيلية بشان الفرص التصديرية المتاحة بكافة الأسواق الأفريقية.

وبشأن إمكانية التصدير للسوق السعودية؛ قال المصدر إن الشركة مستعدة لبحث كافة الفرص التصديرية المتاحة بجميع الدول؛ فيما يتعلق بالكميات المطلوبة والاشتراطات والمواصفات.

ومن جانبه، قال عمرو نصار، مدير عام شركة صناعة وسائل النقل MCV، مصنع أتوبيسات وشاحنات مرسيدس، إن التعاون مستمر ما بين MCV وجنرال موتورز لتصنيع أتوبيسات بغرض التصدير، خاصة بعد نجاح تجربة تصدير 100 أتوبيس لغانا والتى تم التعاقد عليها وتوريدها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن لا يوجد حالياً أى خطوات جادة فى مساعى تصنيع الصفقة التى تم إبرامها، موضحاً أنه فور اتمام الاتفاق سيتم بدء التصنيع والتوريد فى اقرب وقت ممكن.

كان محمد حيدر، سفير مصر فى غانا، قد أعلن فى وقت سابق عن تعاقد الاتحاد الغانى للنقل الجماعي، مع مجموعة منصور لتوريد صفقة كبرى من الأتوبيسات متنوعة الطرازات وسيارات الركوب إلى غانا.

وأضاف السفير أن التعاقد يشمل توريد 200 أتوبيس 33 راكبا، و500 أتوبيس (14 – 16 راكبا)، و150 سيارة ركوب من طراز شيفروليه كوبالت، و50 سيارة شيفروليه سبارك.

وأشار حيدر إلى اتمام الاتفاق على الجوانب المرتبطة بهذه الصفقة من صيانة وتدريب وتوفير قطع غيار وغيرها، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة فى المنتج المصري، ويفتح المجال لانطلاقه فى غانا.

وأوضح السفير أن الصفقة تعد الثانية من نوعها فى غصون أشهر قليلة، حيث قامت الشركة بتوريد 100 أتوبيس و250 سيارة ركوب فى نهاية شهر نوفمبر 2016.

وأكد أن هذه الصفقة سيكون لها انعكاس إيجابى كبير على دعم الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، كما أنها ستفتح المجال للشركة المصرية لزيادة حصتها فى السوق الغانية الواعدة التى تعد من ناحية أخرى بوابة إلى باقى دول غرب أفريقيا.