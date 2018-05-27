تحالف ثلاثى يستحوذ على %87 من «تمويل» مقابل 315 مليون جنيه

شريف عمر: استحوذ تحالف استثمارى مكون من شركات «ابتكار» للتمويل، و«TCV»، و«أكواير» للاستثمار، على %87 من رأسمال شركة «تمويل» القابضة، فى صفقة لامست 315 مليون جنيه، مقابل تخارج شركة أوراسكوم للتنمية.وقال علاء سبع، رئيس شركة «ابتكار»

شريف عمر:



استحوذ تحالف استثمارى مكون من شركات «ابتكار» للتمويل، و«TCV»، و«أكواير» للاستثمار، على %87 من رأسمال شركة «تمويل» القابضة، فى صفقة لامست 315 مليون جنيه، مقابل تخارج شركة أوراسكوم للتنمية.

وقال علاء سبع، رئيس شركة «ابتكار» للتمويل الاستثمارى، إن الأخيرة سيطرت على %37 من رأسمال «تمويل» بموجب الصفقة، وتتوزع النسبة المتبقية بين «TCV» و«أكواير»، فيما احتفظ عدد من المستثمرين الأفراد بحصة %13 من هيكل ملكية «تمويل».

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أننا سنركز خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم أعمال «تمويل» فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، والتخصيم، وسندرس إضافة المزيد من أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.

ولفت إلى أن الخطة المستقبلية تشمل طرح «تمويل القابضة» أو «ابتكار» فى البورصة، مضيفا: «ستتم المفاضلة بين الشركتين حسب نسب نمو حجم الأعمال والحصص السوقية».

يشار إلى أن «ابتكار» للتمويل الاستثمارى، تأسست حديثا وتعمل فى الخدمات المالية غير المصرفية، ويضم هيكل ملكيتها «إم إم جروب» للصناعة، و«بى بى آى» القابضة للاستثمارات المالية، برأسمال 275 مليون جنيه، وتمارس حاليًا نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأعلنت أوراسكوم للتنمية يوم الخميس الماضى، بيع حصتها فى «تمويل»، بعد تقييم الأخيرة بإجمالى 360 مليون جنيه، فى إطار خطتها لتعزيز الملاءة المالية، واستبعاد الديون ذات الصلة والبالغة 1.1 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضى.

وتضم مجموعة «تمويل» 4 شركات، وهى تمويل للتمويل العقارى، و تمويل للتأجير التمويلى، و «تحصيل» لخدمات التحصيل والاتصالات، و«أوفر سيز» للوساطة التأمينية.

وقال أحمد ضيف، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ«أكواير»، إن الصفقة فى انتظار الحصول على اعتماد الجمعية العمومية لأوراسكوم، ثم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نقل الملكية وتعيين الفريق الإدارى الجديد لتمويل، وهى إجراءات متوقع الانتهاء منها بعد إجازة عيد الفطر.

وأشار إلى أن التحالف منفتح لكل الاحتمالات بشأن باقى مساهمى تمويل، سواء بشراء حصصهم فى حال رغبتهم فى التخارج، أو البقاء بالشركة، مؤكدًا اعتماد التحالف على الموارد الذاتية فى سداد قيمة الصفقة.

وأوضح أن خطة ما بعد الاستحواذ تشمل التركيز على تطوير الشركات التابعة لتمويل، فى حين لاتزال المشاورات مستمرة بشأن تحديد نسب تملك «تى سى فى»، و«أكواير» بالشركة.

و«أكواير» شركة استثمار تأسست عام 2011 عبر مجموعة من خبراء الاستثمار، وتقدم خدمات الفحص المالى والقانونى والفنى للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار الفعلى بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما «TCV» فهى شركة استثمار مباشر، تم تأسيسها عام 2017 و أطلقت صندوق «TCV1» الذى يستهدف المشروعات المتوسطة، عبر إجراء زيادات رءوس أموال.

وتولت المجموعة المالية هيرمس مهام المستشار المالى لأوراسكوم للتنمية، فى حين تولى مكتب زكى هاشم مهام المستشار القانونى لكل من «ابتكار» و«تى سى فى»، كما تولى مكتب «TMS» الاستشارات القانونية لأكواير.