تحالف ثلاثى لتطوير مشروع ميناء السادس من أكتوبر

نادية صابرأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم صباح اليوم بدولة الإمارات، بشأن إقامة تحالف ثلاثى بين اقتصادية قناة السويس وموانئ دبى العالمية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال بهدف تطوير الميناء

نادية صابر

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم صباح اليوم بدولة الإمارات، بشأن إقامة تحالف ثلاثى بين اقتصادية قناة السويس وموانئ دبى العالمية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال بهدف تطوير الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، كمشروع مهم يخدم مشروعات أعضاء التحالف ويحقق التنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية.

وقام بتوقيع المذكرة كل من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية، واللواء بحرى محمد أحمد ابراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبري.

وقال مميش إنه بموجب توقيع مذكرة التفاهم سيقوم جميع الأطراف بالتعاون بما فى ذلك إقامة شراكة أو تحالف بينهم أو مع شركاتهم التابعة وغيرها من المشتركة للتقدم بعرض بخصوص المشروع.

وأكد مميش أن هذه الخطوة بناءة تأتى على الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية بشأن تطوير موانئها البحرية والجافة، وذلك بشكل يتوازى مع حركة النمو المستقبلى للتجارة العالمية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن الموانئ المصرية بهذه الاستراتيجية تجعلها جاهزة لاستيعاب أى تطوير مستقبلاً، نتيجة هذا التحالف الثلاثى المشترك نظراً لخبرة كل من أعضاء التحالف من إدارة الموانئ بما يخدم الاقتصاد المحلى مما يحقق الرخاء للبلدين.

وأضاف أن المذكرة نصت على تفويض موانئ دبى العالمية لتقود التحالف لمباشرة إجراءات الطرح وتكون هى مشغل المشروع، نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة فى تشغيل العديد من المشروعات المماثلة عبر محفظة أعمالها العالمية التى تضم 78 محطة بحرية وبرية فى 40 دولة.

من جانبه قال سلطان أحمد بن سليم أن هذه المذكرة من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية وبخاصة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، مؤكدا حرص موانئ دبى العالمية على دعم جهود الحكومة المصرية انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة فى البلدين بمشاركة الخبرات العالمية التى اكتسبتها موانئ دبى من تجربتها التنموية الناجحة.

وأضاف سلطان أن هذه المذكرة تأتى نتيجة الشراكة التاريخية مع مصر حيث تتواجد موانئ دبى منذ سنوات طويلة فى ميناء السخنة، أصبحت جزءا من النسيج الاجتماعى والاقتصادى لمصر، وكذلك تعتزم مواصلة توظيف خبراتها ونقل معارف والحلول المبتكرة فى إضافة القيمة وتحفيز النمو الاقتصادى للبلاد من خلال الاستثمار فى أنشطة تعزز البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية، من أجل استقطاب المزيد من الأعمال والاستثمارات الخارجية وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا لتنويع وتوسعة أعمالنا.



وفى نفس السياق، أعلن اللواء بحرى محمد أحمد ابراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أنه تنفيذا لاستراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وسياسة وزارة قطاع الاعمال التى تهدف إلى تنمية أعمال واستثمارات شركاتها فى المشروعات التنموية بما تحققه من المساهمة فى رفع معدلات التنمية وخلق فرص عمل للشباب، وزيادة أرباح شركات الدولة بما يصب فى زيادة الناتج القومى للدولة ، فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبى العالمية على تشكيل تحالف للتقدم لميناء السادس من اكتوبر كمشروع لوجستى مهم لخدمة حركة التجارة لجمهورية مصر العربية عن طريق ربطه بالموانئ البحرية خاصة ميناء الاسكندرية والذى تتواجد فيه الشركة القابضة عن طريق الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع احدى شركاتها التابعة.

وأضاف أن التحالف مع موانئ دبى يأتى تتويجا لمذكرة التفاهم السابق توقيعها بين الطرفين للتعاون فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق صالح الطرفين، كما أن تواجد اقتصادية القناة كشريك استراتيجى حالى لموانئ دبى يعزز فرص نجاح المشروع عن طريق ربطه بالمنطقة الاقتصادية بما يخدم الأهداف التنموية والاستثمارية للمشروع.