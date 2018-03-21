تحالف ثلاثى لإقامة محطة متعددة الأغراض فى الإسكندرية

■ عروض تعميق رصيف دمياط للحاويات أول أبريل بتكلفة 35 مليون دولار ■ فشل المفاوضات مع شيناهاربر فتح الباب لحل بديلالسيد فؤاد – أحمد عاشور - معتز محمودكشف محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، عن التحالف مع هيئة قناة السويس، وميناء الإسكندرية لإقامة محطة متعددة الأغرا

■ عروض تعميق رصيف دمياط للحاويات أول أبريل بتكلفة 35 مليون دولار

■ فشل المفاوضات مع شيناهاربر فتح الباب لحل بديل

السيد فؤاد – أحمد عاشور – معتز محمود

كشف محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، عن التحالف مع هيئة قناة السويس، وميناء الإسكندرية لإقامة محطة متعددة الأغراض، على رصيف 55 بميناء الإسكندرية.

أضاف يوسف، أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة من المشروع بين 450 و500 مليون دولار، وتأسيس شركة مشتركة بين الجهات الثلاث، دون أن يحدد نسب مساهمة كل جهة .

قال إن الاتفاق على تنفيذ المشروع خلال لقاء مشترك، جمع الثلاث جهات منذ أيام، مع تدبير جزء من تكلفة المشروع عبر الاقتراض من البنوك .

يشار إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية اتفقت مع شركة ” شيناهاربر” الصينية على تنفيذ المشروع، لكن المفاوضات تعثرت لعدم التوصل لصيغة نهائية بشأن التمويل وشروطه .

كشف يوسف عن تلقى 5 عروض من كبرى شركات المقاولات لتدعيم وتعميق أرصفة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى 17 م بدلاً من 15.5 م بتكلفة استثمارية 35 مليون دولار، بما يعادل 616 مليون دولار، والتنفيذ خلال 18 شهرًا.

وقال محمد سعد زغلول، رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى، إن الشركة حددت أول أبريل المقبل موعدا لاستقبال عروض شركات المقاولات البحرية، لتنفيذ مشروع تدعيم وتعميق أرصفة الشركة داخل الدائرة الجمركية بميناء دمياط.

ذكر أن الشركات التى تتنافس على المشروع 4 فقط، هى الشركة الهندسية للموانئ الصينية “شيناهاربر”، وأوراسكوم للإنشاءات، وبتروجت، وجهاز الخدمات البحرية “التابع لوزارة الدفاع ” .

أضاف فى تصريح لـ”المال”، أن الشركة رصدت للمشروع 1.25 مليار جنيه،

موزعة بين 630 مليون جنيهن لأعمال التدعيم والتعميق، وباقى المبلغ للأوناش العملاقة، التى ستعتمد عليها بعد تنفيذ المشروع .

لفت إلى أن مكتب بهاء الشرنوبى، أعد التصميم الخاص بالمشروع.

مشيرًا إلى أن التصميم الجديد يعتمد بشكل كبير على المكون المحلى، الذى يزيد عن 75 % من خامات المشروع، متوقعا أن يصل العمق من 13.5 إلى 17 م لاستقبال الأجيال الحديثة من سفن الحاويات، التى أصبحت بحمولة 22 ألف حاوية.

بخصوص تنفيذ مشروع المحطة الثانية للحاويات، التى كان من المفترض أن تنفذها شركة ديبكو الكويتية، أوضح رئيس الشركة أن هيئة ميناء دمياط عرضت على الشركة الدخول كمساهم بنسبة 15 %، وعرض آخر أن تدخل بنسبة 40 %، وفى النهاية أعلنت هيئة الميناء أنها ستنفذ المشروع بنسبة 100 %، لافتا إلى أن الغموض لا يزال يسيطر على مصير هذا المشروع.

تقع المحطة الثانية للحاويات على مساحة مليون متر مربع، بطول أرصفة يصل إلى 2300 م، بعمق 17 م، لتداول 4 ملايين حاوية سنوياً، باستثمارات تتخطى المليار دولار حسب خطة هيئة الميناء.

أوضح أن ميناء دمياط يمكنه استعاب محطة حاويات ثانية، لا سيما أنه من أقرب النقاط لمسار السفن بمنطقة شرق البحر المتوسط، علاوة على وجود تحسن ملحوظ فى حجم المنقول بحرًا على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، ويمكن لمصر أن تكون محورا رئيسيا فى تجارة الترانزيت بالنسبة للحاويات.

لفت إلى أن الأهم فى محطات الحاويات حتى يمكنها جذب المزيد من الخطوط الملاحية، وجود الخدمة المتميزة والسعر المناسب للخط الملاحى، لا سيما أن هناك موانئ جديدة فى حوض البحر المتوسط، تجهزت واستطاعت أن تجذب خطوط ملاحية إليها، رغم عدم كونها على مسار السفن مثل حيفا، وبيروت، وبيريه.

أشار زغلول إلى أن تعريفة شركة دمياط لتداول الحاويات ثابتة منذ 3 أعوام، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية، لافتًا إلى أن بعض الشركات المصرية طالبت برفع التعريفة.

توقع أن تحقق الشركة خلال العام المالى الجارى قرابة 1.32 مليون حاوية، فى الوقت الذى تصل فيه الطاقة الاستيعابية للشركة قرابة 1.5 مليون حاوية مقابل 880 ألف حاوية فقط، العام الماضى.

بالنسبة للإيرادات فمن المتوقع أن تصل إلى 1.4 مليار جنيه، مقارنة بمليار جينه خلال العام المالى الماضى، أما صافى الربح فمن المتوقع أن يصل إلى مليار جنيه، مقارنة 905 ملايين جنيه.

أما بالنسبة للعام المالى المقبل؛ من المتوقع أن يشهد انخفاض فى معدلات التداول والإيرادات بسبب العمل فى تدعيم الأرصفة خلال تلك الفترة، وبالتالى تعمل الشركة بثلثى طاقتها فقط.

طالب بضرورة الحصول على أرصفة 5 و6 بميناء دمياط من وزارة النقل، لا سيما أن طاقة المحطة الاستيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية، وبالتالى لا يمكن أن تستقبل سفن أكثر من التى تتعامل مع الشركة، طالما لا يوجد توسع أفقى بالمحطة، لا سيما أن تعميق الأرصفة وتدعيمها والاعتماد على أوناش جديدة يعد توسعًا رأسيًا فقط.

لفت إلى أن خطة الشركة تستهدف التعاقد على 3 أوناش عملاقة، بمواصفات جديدة ليصل طول الونش 70 م، والشركة تمتلك 10 أوناش عملاقة، بطول 60 م فقط.

ذكر أنه حال اختيار تحالف الإليانس محطة شرق بورسعيد، كمحور رئيسى لخدماتها يؤثر على الشركة بشكل كبير، وأن هذا التحالف مع خط هاباج لويد يسيطر على 61 % من حجم الأعمال بالشركة، مشيرا إلى أنه أجريت زيارة للتحالف فى لندن مؤخرا، ومنح المزيد من التسهيلات للاستمرار فى خدمات تلك الخطوط، لدى دمياط لتداول الحاويات.

تأسست شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع 1986، بدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة 1990، وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينات.

وعن هيكل رأس المال، تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42 % من الأسهم، وهيئة ميناء دمياط نسبة 25 %، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20 ، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3 %، بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3 % من رأس مال الشركة.