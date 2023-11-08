تحالف «توما للاستثمارات» يرفع سعر عرض الاستحواذ على دايس بنسبة 23%

رفع تحالف توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع ماجد سمير توما، سعر عرض الاستحواذ الذي سبق وقدمته للحصول علي نسبة من أسهم رأس مال دايس للملابس الجاهزة بنسبة 23.07%، لتصبح 80 قرشُا بدلاً من 65 سابقًا.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم ، أن تحالف توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع ماجد سمير توما تقدم بكتاب لتعديل سعر عرض الاستحواذ علي دايس للملابس الجاهزة، ليصبح 0.80 جنيه بدلاً من 0.65 جنيه للسهم ، علي أن يتم الإبقاء علي بقية شروط عرض الشراء دون تعديل.

ولفتت الهيئة في بيانها للبورصة المصرية اليوم، إلى أنه ليس لديها مانع من تعديل عرض شراء 838.1 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، عقب الرجوع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.

جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة المالية سبق وأعلنت في إفصاحها المرسل للبورصة المصرية في 17 من شهر أكتوبر الماضي، عن موافقتها علي نشر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد سمير توما، وذلك للاستحواذ علي نحو 838.1 مليون سهم من أسهم رأس مال دايس للملابس الجاهزة، لنسبة تصل إلي 46.9%، وذلك بعد استبعاد تلك التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدني للتداول الحر.