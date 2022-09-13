تحالف تشغيل ميناء السادات الجاف يختار استشاري المشروع 18 سبتمبر

حدد التحالف المكلف بإنشاء وتشغيل ميناء السادات الجاف موعدا لنهاية تلقي عروض المكاتب الاستشارية التي ستقوم بوضع الدراسات الخاصة بمشروع ميناء السادات الجاف وذلك حتى 18 سبتمبر الجاري.

وطالب التحالف تقدم مكاتب استشارية عالمية ومحلية لاختيار أفضلها، ومن المقرر أن يقوم المكتب الاستشاري بإجراء دراسة تجديد الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والاستدامة البيئية لميناء السادات الجاف والمركز اللوجستي الملحق به .

ويخطط التحالف بقيادة شركة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار، لإنشاء موانئ جافة خاصة دمياط والسادات بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ويصل حجم استثمارات ميناء السادات قرابة 1.2 مليار جنيه.

كان اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، قال فى تصريحات سابقة، إنه تم تخصيص نحو 514 مليون جنيه إضافية خلال الفترة الماضية لتوصيل المرافق لميناء دمياط، وتم التنسيق مع وزارة المالية لجدولة سداد تلك التكلفة على مدى 5 سنوات دون زيادات أو فوائد، كما تم الانتهاء حتى الآن من توصيل جميع المرافق لميناء سوهاج الجاف.

ولفت إلى أن الشريك الأوكرانى فى تنفيذ ميناء السادات سيوفر 30% من قيمة تكلفة المشروع الإجمالية، وهى نسبة مساهمته المحددة وفقا للقانون باعتباره المشغل الرئيسى، موضحاً أنه متوقع أن تكون قيمة المساهمة وفقا للتقديرات المبدئية بما يعادل 420 مليون جنيه.

وأوضح رئيس شركة سبيشيال جروب، أن إجمالى تكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه، ولم تحدد شركات التحالف مصادر تمويل نسبها لكن الملاءة لهم تمكنهم من توفير الحصص بأكثر من طريق.

ومن المخطط أن تنفيذ ميناء السادات ستتم على 3 مراحل نظراً لحجم المساحة والتى تصل إلى 75 فدانا، الأولى: تشمل إنشاء 60 صومعة والمنطقة الجمركية، والثانية: إقامة صهاريج الزيتون والصناعات التكاملية، والأخيرة تشمل إقامة المنطقة اللوجستية.

وكان قد تم الاتفاق على أن يتم استخدام شبكة السكة الحديد لنقل البضائع من وإلى الميناء، لتخفيف الضغط عن الطرق والكبارى والاستفادة من انخفاض التكاليف.

وتخطط هيئة الموانئ البرية بتنفيذ خطة لتنفيذ 10 مشروعات، بما فيهم المشروعين السابقين، إلى جانب ميناء فى بنى سويف على 92، وإقامة مجزر آلى بمنطقة أرقين على 238 فدانًا، كما تضم القائمة إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب إنشاء ميناء جاف فى مدينة الطور، ومشروعات أخرى فى مواقع واعدة للاستثمار، ومن ثم الشركة تستهدف أن تكون لاعبا فى باقى المشروعات التى مازالت قيد المنافسة.

والموانئ الجافة هدفها توفير مساحات بديلة لأرصفة الموانئ البحرية، ما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، ما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج، لاسيما أن الميناء الجاف يعتبر منطقة وصول وتحرك للبضائع، فعند استيراد بضائع يتم الكشف عليها من خلال جميع جهات العرض كالرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والحجر الصحى، وجهات العرض الأخرى.

ويتم بعدها إنهاء جميع الإجراءات داخل هذا الميناء الجاف، ثم التوجه إلى الميناء البحرى، حيث يتم تحميل البضائع على المركب وتغادر دون أى إجراءات أخرى داخل الميناء البحرى، مما يسهم فى تخفيف العديد من الغرامات التى تقدر بملايين الدولارات على المستورد التى يتم وضعها فى نهاية المطاف على عاتق المستهلك.