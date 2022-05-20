تحالف «ترو فاينانس ليس» يمنح «إيبيك بتروليم» تمويلًا لتعزيز الاستثمارات

انتهت شركة “ترو فاينانس للتأجير التمويلي” من منح تسهيلات ائتمانية لتمويل استثمارات مجموعة “إيبيك بتروليم” بالسوق المحلي والعالمي، عن طريق تحالف تمويلي “clup deal”، بحسب بيان صادر عن الشركة.

محمد عفيفي والمهندس احمد سيد

على هامش الاحتفال بتوقيع الاتفاقية

على هامش الاحتفال بتوقيع الاتفاقية

وأعرب محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة “ترو فاينانس للتأجير التمويلي”، عن سعادته بإبرام اتفاقية التعاون مع مجموعة إيبيك “إيبيك بتروليم”، سعيًا لتقديم حلول تمويلية ابتكارية وأكثر مرونة مع دعم وتشجيع خطط النمو المستدام لمختلف المشروعات العاملة بقطاع صناعة الطاقة، والذي يعد من أهم القطاعات المستهدفة للشركة منذ الانطلاقة الجديدة وهو ما يدعم خطة الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، وأيضًا المساهمة الفعالة فى تعزيز كفاءة وتدعيم قطاع الصناعات المغذية للطاقة

وأضاف أن مجموعة شركات “إيبك بتروليم جروب” استطاعت تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية، ما ساهم بشكل كبير في نجاح تحالف التأجير التمويلي من اتخاذ قرار المنح لتمويل نشاط المجموعة واستثماراتها خلال العام الجاري، والتي تتضمن تدعيم مساهماتها في الشركات الدولية التابعة لها.

وتهدف الاتفاقية، إلى توظيف خبرات شركة “ترو فاينانس” بمجال التأجير التمويلى في تدعيم قطاع صناعة الطاقة فى مصر من أجل استحداث حلول التمويل والتى يتم تصميمها لملائمة احتياجات ومتطلبات مقدمي خدمات تلك الصناعة في مصر.

ومن جهته، أكد المهندس أحمد سيد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيبك” ، أن المجموعة تتطلع إلى المساهمة الفعالة فى تحسين قطاع خدمات الطاقة فى مصر عبر تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلى، مشيرًا إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات العاملة بمجال النفط والغاز، سواء المتوسطة أو الكبيرة، تواجه تحديات بالغة فى الحصول على التمويل اللازم، ومن خلال التعاون مع “ترو فاينانس للتأجير التمويلي” سنتمكن من تدعيم مركزنا المالي وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي والعالمي، كما تعد الاتفاقية بمثابة خطوة أساسية لتوسعاتنا في السوق المصري.

وفي سياق متصل، شكر عمرو الأعصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك “العقاري المصري”، (أحدى البنوك مانحة التمويل لتحالف التأجير التمويلي)، فريق عمل “ترو فاينانس” على ما بذلوه من مجهود لإتمام عملية التسهيل الائتماني، معربًا عن ثقة البنك الكاملة بالشركة التي تنوي التوسع بكافة المجالات المالية غير المصرفية والتحول إلى كيان مالي ضخم، ما يعد إضافة جديدة للاقتصاد الوطني، ويدعم خطة الدولة للشمول المالي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

يذكر أنه تم الاستحواذ على شركة “الإمارات دبي الوطني للتأجير التمويلي” بقيمة 100 مليون في منتصف مارس الجاري بعد إتمام الفحص النافى للجهالة وكافة الإجراءات القانونية من الجهات الرقابية، وإطلاق علامتها التجارية الجديدة “ترو فاينانس للتأجير التمويلي”؛ للتوسع بمجال التأجير التمويلي، إلى جانب التخصيم، فضلًا عن خطتها المستقبلية للتحول إلى كيان مالي ضخم.

وتأسست مجموعة “إيبيك بتروليم” في عام 2006، وفي عام 2012 تم تغيير الشكل القانوني للشركة للعمل بنظام العمليات المتكاملة في صناعة البترول والغاز.

وقامت المجموعة بالتوسع في الأنشطة داخليًا وخارجيًا من خلال مكاتب التسويق بدول الكويت والإمارات وكردستان بالعراق وماليزيا والجزائر، بهدف تعزيز هيكلها المالي وتعاظم الإيرادات والأرباح.