تحالف تجار لاستيراد طرازات من «سكودا» و«أودى»

قال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت دخول كميات من طرازات العلامة التشيكية «سكودا» و«أودى» عبر تحالف عدد من المستوردين، ومن أبرزها «الرواس موتورز، وتراست موتورز» الذين أقبلوا على تنفيذ عملياتهم الاستيرادية، من خلال شركات المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بنظام «الأفراد» وهو ما عزز من توافر طرازات تلك العلامتين التجاريتين داخل السوق المحلية.

وأضاف أن بعض موزعى وتجار السيارات اتجهوا للاستيراد الموازي، فى ظل تزايد حجم الفرص التسويقية للطرازات، وتحديدًا «الأوروبية»، خاصة مع قلة المركبات المعروضة داخل السوق المحلية، فضلًا عن نقص الكميات التى يتم توريدها من قبل الوكلاء المحليين بسبب تحجيم العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار.

وأشار إلى أن تجار السيارات قاموا باستخدام بطاقاتهم الاستيرادية فى جلب الطرازات من الخارج، عن طريق تقسيم الحصص الموردة بنحو 500 ألف دولار للشحنة الواحدة طبقًا للاجراءات واللوائح المنظمة لآلية الاستيراد.

كان البنك المركزى أعلن فى أكتوبر الماضى عن رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف.

وبحسب التقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، اقتنصت العلامة الألمانية «مرسديس» صدارة تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر خلال أكتوبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 268 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وبحسب التقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، حلت «رينو» بالمرتبة الثانية بالقائمة، بإجمالى 250 سيارة، تلتها «سكودا» ثالثا بواقع 243 مركبة.

فى حين صعدت «أوبل» للمرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، مسجلة نحو 199 وحدة خلال الشهر الماضى.

فيما حافظت «ستروين» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 142 مركبة، تلتها «أودي» سادسًا بواقع 127 سيارة.

واقتنصت «بيجو» المرتبة السابعة بإجمالى 93 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن» فى ثامنًا بنحو 84 وحدة.

وظهرت «سيات» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 70 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «فيات» فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 68 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الحادى عشر بنحو 62 مركبة.

وحلت «فولفو» فى المرتبة الثانية عشرة، بترخيص 56 مركبة، أعقبتها «بى ام دابليو» فى المركز الثالث عشر بواقع 14 مركبة.

وظهرت «بورش» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، مسجلة نحو 8 سيارات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«نيسان» تنتزع صدارة «اليابانية»

انتزعت العلامة التجارية «نيسان» صدارة تراخيص السيارات اليابانية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 844 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 552 سيارة، تلتها «تويوتا» ثالثًا مسجلة نحو 226 مركبة خلال تلك الفترة.

‎وحلت «سوبارو» رابعة بعدما تمكنت من ترخيص 102 مركبة، أعقبتها «ميتسوبيشي» خامسًا بواقع 59 سيارة، وظهرت «هوندا» فى المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأوروبية المرخصة فى مصر، مسجلة نحو 25 سيارة خلال الشهر الماضى.

«شيرى» تقود «الصينية»

وقادت العلامة الصينية «شيرى» صدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1144 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

وحلت «BYD» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 470 مركبة، تلتها «إم جي» فى المركز الثالث بنحو 418 مركبة.

فيما صعدت «هافال» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 54 سيارة، أعقبتها «شانجان» فى المركز الخامس بواقع 43 سيارة.

وحلت «جيتور» فى المرتبة السادسة، مسجلة نحو 40 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «بايك» فى المركز السابع بإجمالى 34 مركبة.

وحصدت «جاك» و«DFSK» المرتبة الثامنة – مكرر- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 27 مركبة لكل منهما، أعقبتها «بايك» فى المركز التاسع بواقع 18 مركبة.

وظهرت «جيلي» و«فورثينج» فى المرتبة العاشر- مكرر- بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 17 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

بفارق 6 سيارات «هيونداى» تحسم صدارتها لـ«الكورية».. و«شيفروليه» فى «الأمريكية»

وحسمت «هيونداى» صدارة قوائم تراخيص السيارات الكورية فى مصر بفارق 6 سيارات فقط عن أقرب منافسيها «كيا»، وذلك بعدما تمكنت من تسجيل نحو 388 مركبة خلال الشهر الماضى.

وجاءت «كيا» فى المرتبة الثانية مسجلة ترخيص 382 سيارة، أعقبتها «سانج يونج» فى المركز الثالث 7 مركبات فقط.

‎على جانب آخر، احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 495 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 40 مركبة، تلتها «فورد» ثالثًا بواقع 18 سيارة خلال الشهر الماضى.