تحالف تأمينى يستثمر 2.5 مليار جنيه بمشروع عقارى بالعاصمة الإدارية

■ المحمودى: خطة للتوسع بالمدن الجديدة.. والقيد فى البورصة وارد شريف عمر يعتزم تحالف استثمارى من 7 شركات، هى: مصر لإدارة الأصول العقارية، ومصر للتأمين، والأقصر للمراسى السياحية، وصندوق مصر للتمويل والاستثمار، وأكتوبر للتنمية، ومصر لتأمينات الحياة، والقابضة للتأمين، إنشاء مشروع عق

■ المحمودى: خطة للتوسع بالمدن الجديدة.. والقيد فى البورصة وارد



شريف عمر



يعتزم تحالف استثمارى من 7 شركات، هى: مصر لإدارة الأصول العقارية، ومصر للتأمين، والأقصر للمراسى السياحية، وصندوق مصر للتمويل والاستثمار، وأكتوبر للتنمية، ومصر لتأمينات الحياة، والقابضة للتأمين، إنشاء مشروع عقارى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات بنحو 2.5 مليار جنيه.

وقال عاطف المحمودى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM، إن التحالف أسس شركة جديدة باسم “مصر للاستثمار والتنمية العمرانية”، للعمل بالمجال العقارى برأسمال مدفوع 650 مليون جنيه.

وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن هيكل الملكية يتوزع بواقع %30 لمصر لإدارة الأصول العقارية، و%20 لمصر للتأمين، و%10 للقابضة للتأمين، و%20 لمصر لتأمينات الحياة، و%10 لصندوق مصر للتمويل، و%5 للأقصر للمراسى السياحية، %5 لأكتوبر للتنمية، علماً بأن الأخيرة تابعة للبنك الأهلى، والقابضة للتأمين.

أما شركة الأقصر للمراسى السياحية، فهى مملوكة بنسبة %99 لصالح مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM.

وأكد «المحمودى» أن شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية، حصلت بالفعل على قطعة أرض مساحتها 42 فداناً بالعاصمة الإدارية.

وتابع: تم سداد النسبة الأكبر من ثمن الأرض، ومن المخطط إقامة مشروع عمرانى متكامل، يضم الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والتجارى، وتصل مدة تنفيذه إلى 3 سنوات، كما سيتم استثمار كامل رأسمال الشركة فى تنفيذ أعمال الحفر ورمى الأساسات، بعدها يتم فتح باب الحجز للعملاء.

وأشار إلى اعتماد الشركة الجديدة على التمويل الذاتى فى إنشاء المرحلة الأولى من المشروع، بعدها سيتم الاعتماد على حصيلة الحجوزات الأولية فى استكمال الأعمال الإنشائية.

ولفت إلى أن الشركة الجديدة تعاقدت مع مكتب العفيفى، على إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية للمشروع، وذلك بعد منافسة قوية بين 9 مكاتب هندسة تقدمت لمناقصة تم طرحها خلال مارس الماضى.

وأكد أن التحالف مهتم بقوة بالتوسع بمجال الاستثمار العقارى، والحصول على أراض بالمدن العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك توجها لقيد الشركة فى البورصة بعد الانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية، وذلك تحقيقاً لعدة أهداف، منها إتاحة مصدر لتخارج المساهمين، إلى جانب الاستفادة من الدور التمويلى للبورصة فى تدبير سيولة لاقتحام المشروعات العقارية.

ويدير “المحمودى”، صندوق مصر للتمويل والاستثمار، وهو أحد صناديق الاستثمار المباشر، ويساهم به عدة جهات، منها شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة %7، ومصر للتأمين %15، والقابضة المعدنية %15، ومثلها للقابضة للتشييد والبناء، والقابضة الغذائية، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة الكيماوية، و%7.5 للقابضة للأدوية، والباقى للقابضة للنقل.

وأوضح أن رأسمال صندوق مصر للتمويل يبلغ 442 مليون جنيه، وتم استثمار نحو نصف رأس المال فى المساهمة باستثمارين رئيسيين بمجال التأمين التكافلى، وصناعة مواد البناء والجبس.

وتأسست مصر لإدارة الاستثمارات المالية فى مايو 2009، ويضم هيكل مساهميها شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة %60، و%11 لصالح شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، ومصر لتأمينات الحياة بحصة تبلغ %29، وتعمل فى مجال الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، وترويج وتغطية الاكتتابات.