تحالف بين موظفي «ريفي» و«تمويلي» في مجال المسؤولية الاجتماعية

في مبادرة جديدة من نوعها، اتفق موظفي شركتي ريفي وتمويلي على تنظيم حملة تبرعات مشتركة لشراء وتعبئة وتوزيع “شنط رمضان” على الفئات الاكثر احتياجاً، حيث اتفق موظفي الشركتين على تمويل وتنفيذ هذه الحملة بالجهود الذاتية وبعيداً عن أجواء المنافسة التجارية بين الشركتين.

ويستهدف موظفي الشركتين من وراء هذه الخطوة دعم مناخ العلاقات الإيجابية والبناءة بين فريقي العمل كخطوة أولى لمبادرة قد تشهد مشاركة شركات أخرى في الأعوام المقبلة.

كما تستهدف هذه الخطوة التي يشهدها قطاع التمويل غير المصرفي لأول مرة توحيد الجهود الإنسانية والتطوعية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتحويل مناخ التنافس التجاري إلى منافسة في جهود خدمة المجتمع.