تحالف بين موانئ سنغافورة وخط «وان الياباني» لإعادة استخدام غاز تبريد الحاويات

تحالفت شركة موانئ سنغافورة مع شركة أوشن نتورك إكسبريس PSA Corporation Ltd (PSA) و Ocean Network Express Pte. Ltd (ONE) للعمل معًا لاستعادة وإعادة تدوير غاز التبريد من الحاويات المبردة (المبردات).

وأكدت PSA & ONE فى بيان لهما الاستخدام الناجح لغاز التبريد المستخلص من الحاويات المبردة، كجزء من تخضير سلاسل التوريد .

وتعد psA هي الأولى في جنوب شرق آسيا التي تبدأ التجارب على استخدام غاز التبريد المستصلحة في الثلاجات .

ويعد الخط الملاحى اليابانى ONE أول خط شحن يكمل بنجاح التجارب باستخدام مبرداتها مع موانئ سنغافورة PSA وتعمل هذه المبادرة الخاصة بإعادة تدوير غاز التبريد على توفير حوالي 4000 كجم من انبعاثات الكربون 1 لكل ثلاجة ، وهو ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن قيادة سيارة بمحرك احتراق داخلي عادي لما يقرب من عام.





وبدأت PSA في استخدام غاز التبريد المستصلحة المنطلق من أنظمة التبريد في الثلاجات. إذ تقوم باسترداد غاز التبريد وتنظيفه ومعالجته واعتماده قبل إعادة استخدامه وضخه مرة أخرى في الثلاجات ويعد غاز التبريد ، أو الهيدروفلوروكربونات ، غازات دفيئة قوية تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أحمد طارق المدير التجاري لخط وان الملاحى اليابانى بمصر أن شركة ONE تحققت منذ الشهر الماضي من جودة غاز التبريد المستصلحة وستكون أول عميل لـ PSA يستخدمه في إصلاحات المبردات في PSA من الآن فصاعدًا. مشيرا إلى إن التعاون الوثيق مع هدف مشترك هو المفتاح لتحقيق نظام بيئي عالمي مرن ومستدام لسلسلة التوريد في المستقبل

وأكد طارق أن الموانئ تلعب دورًا مهمًا في قيادة الإشراف البيئي للميل الأول والأخير من رحلة أي شحنة في البحر. وبالمثل ، تلعب خطوط الشحن دورًا حيويًا بنفس القدر في دفع عملية إزالة الكربون من نظام الشحن البحري. بهدف مشترك للممارسات البحرية المسؤولة

ولفت إلى أن ONE عقدت العزم على أن تصبح رائدة في إزالة الكربون البحري وتظل ملتزمة تمامًا بتحقيق النقل البحري المستدام من خلال تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وستواصل الشركة القيام بالاستثمارات اللازمة في الأصول والتقنيات الأكثر مراعاة للبيئة ، مع الانخراط في تعاون مفتوح مع أصحاب المصلحة في الصناعة.





احمد طارق المدير التجاري لخط وان اليابانى

فى سياق متصل، أكد بيان لشركة موانئ سنغافورة أن التجارب الناجحة مع ONE جعلت PSA تتطلع إلى توسيع هذه المبادرة الخضراء لتشمل خطوط الشحن والشركاء الآخرين لمزيد من دعم دفع الصناعة نحو الاستدامة، حيث ستقوم PSA باستعادة غاز التبريد الشائع الاستخدام الذي يتم إطلاقه أثناء أعمال الصيانة والإصلاح للثلاجات وإعادة تدويره.

وكان الخط الملاحي الياباني ، اوشن نتورك اكسبرس، قد وقع عقود بناء سفن مع كل من شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة Nihon Shipyard Co.، Ltd. لبناء 5 سفن لكل منهما ، باجمالى عشر سفن حاويات عملاقة( VLCS) إلى أسطول ONE.

تتمتع هذه السفن بسعة حاويات تزيد عن 13،700TEU وسيتم تسليمها في عام 2025.

وقال المدير التجارى للخط بمصر إن هذا الاستثمار يجسد استراتيجية خط وان متوسطة المدي التي تم الإعلان عنها في مارس ، لحماية سلسلة التوريد والنقل المستدامة للمستقبل والتأكيد على استراتيجية ONE الخضراء وخطة إزالة الكربون وحماية البيئةحيث تتم تصميم السفن وفقًا لأعلى معايير الكفاءة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أحدث التقنيات لتقليل الآثار الملاحية على البيئة ومن المخطط لها “تدوين جاهز” أو “AiP (اعتماد مبدئي)” للأمونيا والميثانول كوقود، احتجاز الكربون وتخزينه.

علاوة على ذلك، سيمكن هذا الأسطول شركة ONE لتوسيع نطاق استكشاف أنواع الوقود البديلة وتقنيات إزالة الكربون في المستقبل.