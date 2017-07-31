تحالف بى بى بارتنرز – SSAT ينسحب من مناقصة القومى للمدارس

مسئول بالشركة: لا يناسب إستراتيجيتها رغم فرص نجاحهمصطفى طلعتعلمت «المال» أن شركة بى بى بارتنرز - بلتون كابيتال سابقاً – قررت الانسحاب من المناقصة الحكومية لإنشاء 200 مدرسة، ضمن برنامج المشروع القومى الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم مؤخراً، وتقدر استثماراته بنحو 3 مليارات جنيه

مسئول بالشركة: لا يناسب إستراتيجيتها رغم فرص نجاحه



مصطفى طلعت

علمت «المال» أن شركة بى بى بارتنرز – بلتون كابيتال سابقاً – قررت الانسحاب من المناقصة الحكومية لإنشاء 200 مدرسة، ضمن برنامج المشروع القومى الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم مؤخراً، وتقدر استثماراته بنحو 3 مليارات جنيه.

كانت «بى بى بارتنرز» تحالفت مطلع العام الحالى، مع مؤسسة SSAT education الإماراتية، للدخول فى المناقصة بنظام المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص «PPP»، مع إسناد مهام الاستشارات الفنية والانشائية للمؤسسة الإماراتية.

وأكــــد مصــدر قريب الصـــلة مـــن التحــــالف أن «بى بى بارتنرز» أعادت دراسة جدوى المشروع بعد أن تأهلت للمنافسة على المناقصة، ورأت أنه لا يناسب استراتيجية الشركة فى الوقت الحالى، رغم فرص نجاحه، وقدرته على المشاركة فى حل أزمة التعليم بمصر، على حد قول المصدر.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن «بى بى بارتنرز» رأت أيضا أن هناك أولويات أخرى، تتمثل فى عدد من فرص الاستحواذ بقطاعات التعليم والصحة والأغذية، بالسوق المحلية.

كانت اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء، وافقت مطلع العام الحالى، على مشروع طرح المدارس المتميزة بنظام المشاركة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، تتضمن الأولى إنشاء 200 مدرسة.

تعد SSAT مؤسسة استشارية تعليمية، لديها مقر بإمارة أبو ظبى، وتعمل مع عدد كبير من المدارس بدول الشرق الأوسط والخليج، وتقدم خدماتها لنحو 50 مدرسة عامة و120 مدرسة خاصة.

أكد المصدر أنه تم طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع منذ أسبوعين، وتم تحديد قائمة مختصرة “short list” للمتقدمين للمنافسة، ضمت 43 شركة، قبل إنسحاب «بى بى آى»، وتضم القائمة شركات تعليمية، بالإضافة إلى «بى بى آى»، الممثل الوحيد لشركات الاستثمار المباشر.

فى سياق آخر، أوضح المصدر أن «بى بى بارتنرز»، ما زالت تفاضل بين عدة عروض لبيع حصتها بشركتى «بيو فارما للأدوية» و«مركز القاهرة للكلى»، ومن المقرر الاستقرار على أحد العروض قبل نهاية العام الحالى.

وتضم محفظة استثمارات «بى پى» شركات «توتال مصر» و«مدينة نصر للإسكان»، و«بجسكو – الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية» و«جيزة سيستمز»، و«مركز القاهرة لأمراض الكلى» و«بيو فارما إيجيبت»، و«الإسماعيلية للاستثمار العقارى».

