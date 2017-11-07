استثمار

تحالف بولاريس يستهدف استثمار 3.5 مليار دولار في قناة السويس

أحمد عاشور قال محمد قاسم عضو تحالف الذي تقوده شركة بولاريس للتنمية الصناعية مع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري وشركة سياك يستهدف جذب 3.5 مليار دولار لمنطقة قناة السويس الاقتصادية من خلال تطوير 5.5 مليون متر مربع.    جاء ذلك…

7 نوفمبر، 2017 7 نوفمبر، 2017

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أحمد عاشور

قال محمد قاسم عضو تحالف الذي تقوده شركة بولاريس للتنمية الصناعية مع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري وشركة سياك يستهدف جذب 3.5 مليار دولار لمنطقة قناة السويس الاقتصادية من خلال تطوير 5.5 مليون متر مربع. 

  جاء ذلك كلمته خلال جلسة قناة السويس بمنتدي شباب العالم  الذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالياً بمدينة شرم الشيخ

وكانت ” المال ” كشفت صباح اليوم تفاصيل ذلك التحالف علي لسان مصادر مطلعة 

وذكر قاسم في كلمته منذ قليل بالمؤتمر أن المشروع يستهدف توفير 100 الف فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة عمل مباشرة بالمنطقة 

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