تحالف بنكى يرفع تمويل قائم لمجموعة حديد المصريين إلى 2.5 مليار جنيه

محمد سالميسعى تحالف مصرفى مكون من 7 بنوك لجمع موافقات داخلية على زيادة تمويل قائم لمجموعة حديد المصريين، التى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لمواجهة ارتفاع التكلفة الاستثمارية الخاصة بتدشين المصنع الثانى لشركة بورسعيد الوطنية للصلب بمنطقة العين السخنة، بالإضافة لمقابلة التزامات رأس

محمد سالم

يسعى تحالف مصرفى مكون من 7 بنوك لجمع موافقات داخلية على زيادة تمويل قائم لمجموعة حديد المصريين، التى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لمواجهة ارتفاع التكلفة الاستثمارية الخاصة بتدشين المصنع الثانى لشركة بورسعيد الوطنية للصلب بمنطقة العين السخنة، بالإضافة لمقابلة التزامات رأس المال العامل.

يلعب عودة – مصر، دور بنك الضمانات، والتجارى الدولى CIB وكيلا للتسهيل، بينما يقوم بنك مصر بدور بنك حساب رأس المال، ويضم التحالف بنوك «المصرى الخليجى، والإسكندرية، والأهلى المتحد، والإمارات دبى الوطنى».

وقالت مصادر لـ«المال»، إن المجموعة طلبت زيادة بنحو 700 مليون جنيه، تضاف لقرض تعاقدت عليه منتصف 2015 بقيمة 1.8 مليار جنيه، يرتفع بعد الزيادة إلى 2.5 مليار جنيه، مع مد الأجل الزمنى للسداد المقدر بنحو 8 سنوات، مشيرة إلى أن البنوك فى مرحلة جمع الموافقات تمهيدا للتوقيع خلال فترة قريبة.

وتعد «بورسعيد الوطنية للصلب» إحدى أذرع المجموعة، وتمتلك مصنعًا للحديد أنشأته عام 2000 بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا.

وتصل استثمارات «حديد المصريين» فى السوق المحلية لنحو 7 مليارات جنيه، وحصلت الشركة على ترخيص إنشاء المصنع الثانى على مساحة 300 ألف متر مربع، باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المقدمة من شركة دانيللى العالمية، المعروفة بالدرفلة اللانهائية لدرفلة البليت مباشرة إلى حديد تسليح، تتميز بتوفير الوقت والطاقة فى إعادة شحن البليت، ما جعل الشركة من أوائل المصانع على مستوى العالم فى تطبيق تلك التكنولوجيا.

وبدأت الشركة مراحل التشغيل التجريبية للمصنع الجديد فى ديسمبر الماضى، وتتوقع تشغيل عمالة مباشرة بنحو 700 موظف، وتصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى نصف مليون طن سنويًا، موزعة بالتساوى، بواقع 250 ألف طن بليت، و250 ألف طن حديد تسليح، حسب موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

