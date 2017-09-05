تحالف بنكى يدبر اعتمادات مستندية بـ100 مليون دولار للكهرباء

محمد سالم خاطبت الشركة القابضة لكهرباء - مصر تحالفا مصرفيا، يضم 5 بنوك محلية، لتدبير اعتمادات مستندية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بغرض تمويل استيراد قطع غيار لإحلال وتجديد شبكات التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة. يشمل التحالف المصرفى كلًا من، الأهلى ومصر وقطر الوطنى والعربى الأفريقى الدولى

محمد سالم

خاطبت الشركة القابضة لكهرباء – مصر تحالفا مصرفيا، يضم 5 بنوك محلية، لتدبير اعتمادات مستندية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بغرض تمويل استيراد قطع غيار لإحلال وتجديد شبكات التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

يشمل التحالف المصرفى كلًا من، الأهلى ومصر وقطر الوطنى والعربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى.

قالت مصادر لـ«المال» إن قيمة الاعتمادات المستندية ستوزع على التحالف بنسب مختلفة لم يتم تحديدها حتى الآن، ويتم خصم المقابل لها بالعملة المحلية بنحو 1.7 مليار جنيه عبر القرض الضخم الذى وقعته القابضة للكهرباء بقيمة إجمالية 37.4 مليار جنيه مع ذات التحالف المصرفى نهاية شهر يوليو الماضى.

ويتوزع القرض المشار إليه بواقع 12.2 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى، ومثلها من بنك مصر، و8 مليارات جنيه من بنك قطر الوطنى، و4 مليارات جنيه من البنك العربى الأفريقى الدولى، ومليارى جنيه من البنك التجارى الدولى، حسبما انفردت به «المال».

وقالت مصادر قريبة من الصفقة إن الشركة استكملت جميع الشروط المسبقة لتفعيل التمويل، وقامت بصرف الشريحة الأولى بنحو 1.3 مليار جنيه، وبصدد الحصول على شرائح جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع شريحة بقيمة 19.4 مليار جنيه، كما قام بنك مصر بنفس الدور لتدبير 18 مليار جنيه، بينما شاركت 3 مصارف خاصة ممثلة فى كل من «قطر الوطنى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى» فى عمليات الترتيب وتوفير السيولة.

وأشارت المصادر إلى أن الدفعة الأولى تم صرفها من كلا الشريحتين التمويليتين دون ذكر تفاصيل.

ويصل سعر العائد على القرض إلى %18.75، تتحمل وزارة المالية نسبة %12 منها، وأجل زمنى يصل إلى 15 عاما، حسب تصريحات لوزير الكهرباء محمد شاكر.

ويستهدف التمويل دعم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لجميع الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية، بما يمكنها من استيعاب الزيادات المطردة فى الاستهلاك، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع أغراض الاستثمار، بالإضافة لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل 10 ملايين عداد ذكى بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.