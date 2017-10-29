تحالف بقيادة ifc يقرض مصر 653 مليون دولار

لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان سمر السيدوضعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، اليوم، اللمسات الأخيرة على حزمة من القروض بقيمة 653 مليون دولار، لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية بالقرب من مدينة أسوان وتعتبر هذه المحطات جزءاً من منشأة أكبر، وهى مجمع بنبنان للطاقة الشمسية، والذى

لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان





سمر السيد

وضعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، اليوم، اللمسات الأخيرة على حزمة من القروض بقيمة 653 مليون دولار، لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية بالقرب من مدينة أسوان وتعتبر هذه المحطات جزءاً من منشأة أكبر، وهى مجمع بنبنان للطاقة الشمسية، والذى سيكون حال إتمامه أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم.

ومن المقرر أن تولد محطة الطاقة ما يصل إلى 752 ميجاوات، ما يساعد فى إمداد مصر بطاقة نظيفة وصديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف عميل من القطاع السكنى، وتوفير 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.

وتم تصميم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة فى النهوض بقطاع الطاقة، من خلال المساعدة على تلببية الطلب المتزايد على الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة.

ويضم التحالف المانح للقروض، البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك العربى فى البحرين، والبنك العربى الأوروبى، وشركة فايننس إن موشن، وبنك التنمية النمساوى، وستوجه المبالغ لدعم 6 مجموعات من شركات الطاقة الخاصة، التى ستعمل فى بناء وتشغيل المحطات الـ13.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية في مصر، كما عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم بمناسبة نجاحها في الإغلاق المالي لمشروع محطة طاقة شمسية بأسوان.