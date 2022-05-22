تحالف بقيادة «ترو فاينانس» يدبر 150 مليون جنيه تمويلات لصالح «إيبيك بتروليم»

وقع كونسورتيوم شركات تأجير تمويلى تقوده شركة «ترو فاينانس للتأجير التمويلى» اتفاقية تدبير تسهيلات ائتمانية بقيمة 150 مليون جنيه لصالح مجموعة «إيبيك بتروليم».

وكشف محمد عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «ترو فاينانس للتأجير التمويلى» أن شركته دبرت حصتها من التمويلات المذكورة من خلال بنكين محليين، وفضل عدم الإفصاح عن باقى الكيانات المشاركة فى التمويل.

وأكد عفيفى فى تصريحات خاصة، أن التسهيلات من المنتظر ضخها فى تمويل نشاط «إيبيك بتروليم» فى مصر، إلى جانب دعم استثمارات ومساهمات المجموعة فى الشركات الدولية التابعة فى أوروبا وتركيا والإمارات.

وقال إن مجموعة «إيبك بتروليم» تستهدف ضخ استثمارات تقدر بقيمة 25.5 مليون دولار فى شركاتها التابعة بالسوق المحلية والخارجية.

وأضاف أن الاستثمارات تتضمن ضخ مليونى دولار فى «إيبك بتروليم»، و10.7 مليون دولار بشركة الدولية للخدمات البترولية «IOS» التابعة، فضلا عن تمويل توسعات بشركة «إيبك للمناطق الحرة» بقيمة 12.7 مليون دولار، واستثمارات أخرى بالشركات الدولية التابعة.

من ناحية أخرى قال عفيفى، إن شركة «ترو فاينانس» انتهت من تدبير إجمالى تسهيلات ائتمانية بقطاع التأجير التمويلى تقترب من نصف مليار جنيه خلال شهرين.

يذكر أن تحالفا ماليا قد استحوذ، خلال مارس الماضى، على شركة «الإمارات دبى الوطنى للتأجير التمويلى» بقيمة 100 مليون جنيه، ترتب عليه إطلاق علامتها التجارية الجديدة «ترو فاينانس للتأجير التمويلى»، للتوسع بمجال التأجير التمويلى، إلى جانب التخصيم، فضلا عن خطتها المستقبلية للتحول إلى كيان مالى ضخم.