تحالف بقيادة بنك مصر يرتب قرضًا بنحو 1.3 مليار جنيه لشركة «كايرو ثري إيه للدواجن»

قام تحالف مصرفي مكون من 3 بنوك، يقوده بنك مصر، بتدبير قرض طويل الأجل بنحو 1.255 مليار جنيه لصالح شركة كايرو ثري إيه للدواجن؛ بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء وتشغيل مزارع لإنتاج الثروة الداجنة بمحافظة الجيزة.

قال بنك مصر، في بيان، إنه يقود التحالف المصرفي بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق ووكيل التمويل ووكيل الضمان، بجانب بنك القاهرة وبنك قطر الوطني الأهلي بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين.

ويقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للبنوك، ومكتب التميمي ومشاركوه بصفته المستشار القانوني لشركة كايرو ثري إيه للدواجن، طبقًا للبيان.

القرض مخصص لتمويل جزء من إنشاء 23 مزرعة لإنتاج الدواجن وأمهات الدواجن

وذكر أن القرض طويل الأجل البالغة قيمته 1.255 مليار جنيه مصري سيخصص لتمويل جزء من إنشاء 14 مزرعة لإنتاج دواجن التسمين، و9 مزارع لإنتاج أمهات الدواجن، بالإضافة إلى معمل تفريخ بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1.9 مليار جنيه.

وأضاف: يعد مشروع كايرو ثرى إيه للدواجن من المشروعات القومية والتي يُوليها البنك اهتمامًا بالغًا، نظرًا لاعتبار قطاع الدواجن من أهم الركائز الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي المصري، بالإضافة إلى كون هذا القطاع من أهم مصادر للدخل الزراعي في مصر.

عاكف المغربي: البنك يحرص على توفير التمويلات للمشروعات القومية الكبرى

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يحرص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة الإنتاج المحلي، وأن ترتيب ذلك القرض يأتي تأكيدًا لدور بنك مصر الرائد في المشاركة الفعالة بالتنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.

بنك مصر يشارك في ترتيب وتمويل 9 عمليات بنحو 81 مليار جنيه العام الماضي

وفقًا للبيان، قام بنك مصر، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2020، بترتيب وتمويل ومشاركة فيما يقرب من 9 عمليات تمويلية بإجمالي مبلغ 81 مليار جنيه، وبحصة مشاركة تبلغ 32 مليار جنيه.