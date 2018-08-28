تحالف بقيادة المصرية العالمية يقترب من الفوز بالمدينة النسيجية فى المنيا

■ مفاوضات لتطبيق نموذج عقد «بولارس» مع «اقتصادية قناة السويس» على المشروع الجديد أحمد عاشور: يقترب التحالف الاستثمارى الذى تقوده الشركة المصرية العالمية والعرفة جروب، والجيزة للغزل، وشركة النيل، ودايس للملابس الجاهزة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من الفوز…

■ مفاوضات لتطبيق نموذج عقد «بولارس» مع «اقتصادية قناة السويس» على المشروع الجديد



أحمد عاشور:

يقترب التحالف الاستثمارى الذى تقوده الشركة المصرية العالمية والعرفة جروب، والجيزة للغزل، وشركة النيل، ودايس للملابس الجاهزة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من الفوز كمطور عام مشروع مدينة حرة عامة فى محافظة المنيا على مساحة 306 أفدنة طرحته الهيئة العامة للاستثمار يوليو الماضى.

وذكرت مصادر مطلعة أنه جار الترتيب لإبرام التعاقد مع الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار محسن عادل، لإقامة مدينة نسيجية بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 326 مليون دولار.

واشترطت هيئة الاستثمار للانتفاع بالمنطقة الحرة الجديدة، التزام المطور بالأحكام والقواعد القانونية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتقديم مقترح بالمدة الزمنية اللازمة لترفيق المنطقة والتكاليف والمدة اللازمة لاستردادها.

ويلتزم المطور بعدم الحصول على أى تسهيلات ائتمانية بضمان أصول مملوكة للهيئة كليًا أو جزئيًا، ووضع وتنفيذ خطة للتطوير وبرنامج زمنى للترويج للمنطقة تضمن جذب الاستثمار لإقامة مشروعات بها تزاول أنشطة تتفق مع نظام المناطق الحرة.

وذكرت المصادر، فى تصريحات لـ«المال»، أنه جار التفاوض على تطبيق نموذج العقد الذى وقعه تحالف «بولاريس – أرضك» مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس نوفمبر 2017، لاستغلال 5.5 مليون متر على مشروع المدينة الحرة بالمنيا.

ووفقًا لعقد «بولاريس – أرضك» يلتزم المطور بأن يقدم للهيئة خطة التنمية والتطوير والمخطط العام خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد لاعتمادها خلال 30 يوم عمل.

واتفق الطرفان على المشاركة فى الإيرادات المحصَّلة من مقابل حق الانتفاع، على أن يلتزم المطور بسداد نسبة %14 لصالح الهيئة، تُحتسب على أساس حد أدنى 600 جنيه للمتر المربع، ودون حد أقصى، من إجمالى الإيرادات المحصَّلة التى تقاضاها نظير حق الانتفاع للأراضى المرفقة الممنوحة للمستفيدين النهائيين بحد أدنى سنوى 5 ملايين جنيه حتى تمام التصرف فى أراضى المشروع.

فى سياق متصل، عقد مجلس إدارة هيئة الاستثمار أمس اجتماعا بتشكيله الجديد برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الاتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة.

وأعلن محسن عادل أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار، سيتم عقد اجتماع مجلس الهيئة خلال الفترة المقبلة بشكل دورى فى كل محافظة، وعقد لقاءات مع المستثمرين

بها.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بعمل توسعات فى المحافظات هى الأكبر منذ إنشائها، تتضمن إنشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، ما سيساهم فى زيادة إيرادات الهيئة.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة للاستثمار، إنه جار إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء مناطق فى كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، علاوة على تأسيس مناطق فى نويبع والمنيا.

وأكدت سحر نصر أهمية الإسراع فى عملية تطوير المناطق الحرة الحالية، وإنشاء مناطق وفروع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظات بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع دعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص من أجل ضخ استثمارات جديدة.

ووافق المجلس على اعتماد الجدول الزمنى لمشروع مسح الاستثمار لعدد 18700 شركة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.