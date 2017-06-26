تحالف برلسكوني يفوز بالانتخابات البلدية في إيطاليا

RT فاز تحالف حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني وحزب رابطة الشمال المناهض للهجرة في الانتخابات البلدية الإيطالية. وأظهرت النتائج الرسمية، التي أعلنت اليوم الاثنين، أن تحالف يمين الوسط تغلب على منافسيه من يسار الوسط في تطور من شأنه أن يضغط على الحزب الديمقراطي الحاكم

RT

فاز تحالف حزب “فورزا إيطاليا” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني وحزب رابطة الشمال المناهض للهجرة في الانتخابات البلدية الإيطالية.

وأظهرت النتائج الرسمية، التي أعلنت اليوم الاثنين، أن تحالف يمين الوسط تغلب على منافسيه من يسار الوسط في تطور من شأنه أن يضغط على الحزب الديمقراطي الحاكم قبيل الانتخابات العامة المقررة في أقل من عام.

ونال التحالف الفائز 55 % من الأصوات في مدينة جنوة الساحلية الشمالية وهي معقل تقليدي لليسار، ما يمنح اليمين الحكم للمرة الأولى في أكثر من خمسة عقود.

وأظهرت الانتخابات، التي جرت أمس خسارة واضحة لرئيس الحزب الديمقراطي ماتيو رينتسي الذي يسعى للعودة إلى المشهد السياسي بعد تنحيه عن منصبه كرئيس للوزراء في ديسمبر، علما أن استطلاعات الرأي تظهر أن حزبه ما زال أحد أكثر الأحزاب شعبية في البلاد.

وكتب رينتسي في تعليق على صفحته في “فيسبوك” صباحا: “كان من الممكن تحقيق نتيحة أفضل. النتيجة في المجمل ليست عظيمة”.