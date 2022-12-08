تحالف بحري عالمي يطلق 7 خدمات مطلع يناير المقبل بسعة 22.4 مليون حاوية

أعلنت عدد من الخطوط الملاحية العالمية Ocean Alliance عن عدد من خدماتها المختلفة حول العالم مطلع يناير المقبل، ليكون أهم تحالف عالمي بعد تحالف خطي ميرسك و(MSC) والمعروف بخط 2M .

وحسب ما أعلنه التحالف Ocean Alliance في تقرير له “ترجمته المال” فمن المقرر أن يطلق شبكة خدمات لعام 2023 والذي يضم خطوط CMA CGM و COSCO و Evergreen وOOCL ) فمن المقرر أن يتم إطلاق خدمات التحالف أول يناير المقبل 2023، وذلك بخدمة أساسية أطلق عليها Ocean Alliance Day 7 والمكون من 40 خدمة، وبقدرة سنوية تبلغ 22.4 مليون حاوية على طرق التجارة الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تكون شبكة الخدمة الخاصة بالتحالف خلال العام المقبل 2023 على النحو التالي (8 خدمات جنوب غرب المحيط الهادئ) ، و4 خدمات شمال غرب المحيط الهادئ ، و8 خدمات آسيا – الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وخليج الولايات المتحدة ، و2 خدمات ترانس – اتلانتك ، و7 خدمات آسيا – شمال أوروبا، و4 خدمات آسيا – البحر الأبيض المتوسط، و4 خدمات الشرق الأقصى – الشرق الأوسط، و2 خدمات الشرق الأقصى – البحر الأحمر.

وخلال اليومين الماضيين قرر التحالف تحويل السفن ما بعد أنواع باناماكس من التجارة عبر المحيط الهادئ وآسيا وأوروبا إلى التجارة عبر المحيط الأطلسي، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي على الصادرات الآسيوية.

وذكر التحالف أنه رغم أن زيادة السعة من السفن مما أدى الى ضغط هبوطي على الأسعار، إلا أن زيادة التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا يجب أن تعزز السوق عبر الأطلسي .

ووفقا لأحدث جدول إبحار خط CMA CGM الفرنسي، فقد تقرر استبدال سفينتين من طراز Panamax بسفينتين 11388 TEU ، وهما Columbia و Cassiopeia .

كما ستقوم Evergreen Marine بتدوير 13808 TEU Tampa Triumph إلى Liberty Bridge اعتبارًا من أوائل يناير مغادرة المملكة المتحدة، مما يجعلها أكبر سفينة منتشرة في تجارة الساحل الشرقي بين أوروبا والولايات المتحدة.

كما قامت شركة Cosco Shipping أيضًا بالتناوب في ثلاث سفن تبلغ سعتها حوالي 13000 حاوية مكافئة في خدمة Liberty Bridge خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، بعد مغادرتهم آسيا لآخر مرة لتحل السفن محل 8500 حاوية سعة حاوية مكافئة.

وأرجع التحالف العالمي هذا التحول في السفن الكبيرة إلى التجارة عبر الأطلسي تزامن مع تباطؤ حاد في السوق عبر المحيط الهادئ.